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    • «Тоттенхэм» ответил на улучшенное предложение «Баварии» по Кейну

    «Тоттенхэм» ответил на улучшенное предложение «Баварии» по Кейну

    «Тоттенхэм» отказал «Баварии» в трансфере Гарри Кейна.

    Мюнхенский клуб предложил за нападающего 80 миллионов евро + бонусы.

    В «Тоттенхэме» считают, что этой суммы недостаточно.

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не продавать своего воспитанника.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6492

      Давид59 4 минуты назад

      Не очень понятно. Либо они больше за него хотели выручить, либо решили не продавать. Если продажа не рассматривалась, чего они сразу так не сказали? Только мозги Баварии е****.

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      Рейтинг: +25

      Odnazhdy 25 минут назад

      Сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не продавать своего воспитанника.------
      А чего ж тогда -"этой суммы недостаточно" ? И хочется и колется ?

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