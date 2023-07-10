«Тоттенхэм» ответил на улучшенное предложение «Баварии» по Кейну

Не очень понятно. Либо они больше за него хотели выручить, либо решили не продавать. Если продажа не рассматривалась, чего они сразу так не сказали? Только мозги Баварии е****.
«Тоттенхэм» отказал «Баварии» в трансфере Гарри Кейна.
Мюнхенский клуб предложил за нападающего 80 миллионов евро + бонусы.
В «Тоттенхэме» считают, что этой суммы недостаточно.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не продавать своего воспитанника.