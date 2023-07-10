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    «Бавария» улучшила на 10 миллионов предложение по Кейну

    «Бавария» не отказалась от идеи купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Мюнхенский клуб сделал второе предложение о трансфере 29-летнего футболиста.

    Немцы готовы заплатить 80 миллионов евро + бонусы. Ранее они предлагали 70 миллионов + бонусы, получив отказ.

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не продавать своего воспитанника.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Odnazhdy 37 минут назад

      Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.--------
      Еще десяточку накиньте.А то ведь ниже номинала даете.)))

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      Рейтинг: +68

      Пингвины Антарктиды 57 минут назад

      Не собираются шпоры Кейна продавать

      0
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      Рейтинг: +2796

      BlackMurder 59 минут назад

      Старый он , ему цена 60 млн

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