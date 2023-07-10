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«Бавария» улучшила на 10 миллионов предложение по Кейну

10 июля 2023, 10:10
2

«Бавария» не отказалась от идеи купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Мюнхенский клуб сделал второе предложение о трансфере 29-летнего футболиста.

Немцы готовы заплатить 80 миллионов евро + бонусы. Ранее они предлагали 70 миллионов + бонусы, получив отказ.

  • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
  • Сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не продавать своего воспитанника.

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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (2)
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BlackMurder
1688979551
Старый он , ему цена 60 млн
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Пингвины Антарктиды
1688979663
Не собираются шпоры Кейна продавать
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