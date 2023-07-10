«Бавария» улучшила на 10 миллионов предложение по Кейну

«Бавария» не отказалась от идеи купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Мюнхенский клуб сделал второе предложение о трансфере 29-летнего футболиста.
Немцы готовы заплатить 80 миллионов евро + бонусы. Ранее они предлагали 70 миллионов + бонусы, получив отказ.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Тоттенхэм» решил не продавать своего воспитанника.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга