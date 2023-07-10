«Бавария» улучшила на 10 миллионов предложение по Кейну

«Бавария» не отказалась от идеи купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Мюнхенский клуб сделал второе предложение о трансфере 29-летнего футболиста.

Немцы готовы заплатить 80 миллионов евро + бонусы. Ранее они предлагали 70 миллионов + бонусы, получив отказ.