Каррера объяснил, почему лимит на легионеров – это хорошо

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о лимите на легионеров в РПЛ

– Российские клубы продолжают приглашать иностранцев на пост главного тренера. Понимаете, почему здесь популярна эта тенденция? В России мало хороших тренеров?

– Я не думаю, что в России мало хороших своих тренеров, но сейчас, в условиях глобализации, иностранных тренеров ищут во всех чемпионатах планеты. Это нормально и практикуется повсеместно.

– Лимит на легионеров в РПЛ – зло или добро?

– Присутствие слишком большого количества иностранцев в составе команды будет препятствовать росту российской молодежи и наносить ущерб национальной сборной. Поэтому в лимите на легионеров есть своя польза.

Я, как и прежде, выступаю за приезд иностранцев, но в умеренном количестве. Еще один важный момент – чтобы это были сильные легионеры. Сильнее, чем российские игроки. Это позволит футболистам расти, учиться. В противном случае, я предпочитаю воспитывать своих ребят.