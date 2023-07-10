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Каррера объяснил, почему лимит на легионеров – это хорошо

10 июля 2023, 18:59
1

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о лимите на легионеров в РПЛ

– Российские клубы продолжают приглашать иностранцев на пост главного тренера. Понимаете, почему здесь популярна эта тенденция? В России мало хороших тренеров?

– Я не думаю, что в России мало хороших своих тренеров, но сейчас, в условиях глобализации, иностранных тренеров ищут во всех чемпионатах планеты. Это нормально и практикуется повсеместно.

– Лимит на легионеров в РПЛ – зло или добро?

– Присутствие слишком большого количества иностранцев в составе команды будет препятствовать росту российской молодежи и наносить ущерб национальной сборной. Поэтому в лимите на легионеров есть своя польза.

Я, как и прежде, выступаю за приезд иностранцев, но в умеренном количестве. Еще один важный момент – чтобы это были сильные легионеры. Сильнее, чем российские игроки. Это позволит футболистам расти, учиться. В противном случае, я предпочитаю воспитывать своих ребят.

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Каррера Массимо
Комментарии (1)
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cska1948
1689005913
"...Я, как и прежде, выступаю за приезд иностранцев, но в умеренном количестве..." ------------------------ На поле одновременно должно быть не более двух-трёх легов. Вот вчера Зенит вышел на игру с Фенербахче, так российских игроков днём с огнём надо было искать. А что касается учёбы у легов,так назовите мне российского Вагнера Лав или Халка.
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