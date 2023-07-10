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    Каррера объяснил, почему лимит на легионеров – это хорошо

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о лимите на легионеров в РПЛ

    – Российские клубы продолжают приглашать иностранцев на пост главного тренера. Понимаете, почему здесь популярна эта тенденция? В России мало хороших тренеров?

    – Я не думаю, что в России мало хороших своих тренеров, но сейчас, в условиях глобализации, иностранных тренеров ищут во всех чемпионатах планеты. Это нормально и практикуется повсеместно.

    – Лимит на легионеров в РПЛ – зло или добро?

    – Присутствие слишком большого количества иностранцев в составе команды будет препятствовать росту российской молодежи и наносить ущерб национальной сборной. Поэтому в лимите на легионеров есть своя польза.

    Я, как и прежде, выступаю за приезд иностранцев, но в умеренном количестве. Еще один важный момент – чтобы это были сильные легионеры. Сильнее, чем российские игроки. Это позволит футболистам расти, учиться. В противном случае, я предпочитаю воспитывать своих ребят.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +595

      cska1948 2 часа назад

      "...Я, как и прежде, выступаю за приезд иностранцев, но в умеренном количестве..."
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      На поле одновременно должно быть не более двух-трёх легов. Вот вчера Зенит вышел на игру с Фенербахче, так российских игроков днём с огнём надо было искать.
      А что касается учёбы у легов,так назовите мне российского Вагнера Лав или Халка.

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