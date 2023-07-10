Каррера объяснил, почему лимит на легионеров – это хорошо

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о лимите на легионеров в РПЛ
– Российские клубы продолжают приглашать иностранцев на пост главного тренера. Понимаете, почему здесь популярна эта тенденция? В России мало хороших тренеров?
– Я не думаю, что в России мало хороших своих тренеров, но сейчас, в условиях глобализации, иностранных тренеров ищут во всех чемпионатах планеты. Это нормально и практикуется повсеместно.
– Лимит на легионеров в РПЛ – зло или добро?
– Присутствие слишком большого количества иностранцев в составе команды будет препятствовать росту российской молодежи и наносить ущерб национальной сборной. Поэтому в лимите на легионеров есть своя польза.
Я, как и прежде, выступаю за приезд иностранцев, но в умеренном количестве. Еще один важный момент – чтобы это были сильные легионеры. Сильнее, чем российские игроки. Это позволит футболистам расти, учиться. В противном случае, я предпочитаю воспитывать своих ребят.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.