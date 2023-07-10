Ванда выложила фото поцелуя с Икарди

Супруга нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара стала обладательницей престижной аргентинской теле– и радиопремии имени Мартина Фиерро.

36-летняя женщина получила награду за участие в качестве судьи в аргентинском шоу «Кто под маской?» (аналог российского шоу «Маска»). Нару отметили в номинации «Открытие».

Ванду на церемонии сопровождал супруг.

Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.

Икарди вскоре перейдет за 10 миллионов евро в «Галатасарай», где провел последний сезон в аренде.

Весной Ванда выпустила собственную линейку нижнего белья.

Фото: La Nacion, социальные сети Ванды Нары

Ванда похвасталась пышной грудью в черном лифчике

Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже