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    Ванда выложила фото поцелуя с Икарди

    Супруга нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара стала обладательницей престижной аргентинской теле– и радиопремии имени Мартина Фиерро.

    36-летняя женщина получила награду за участие в качестве судьи в аргентинском шоу «Кто под маской?» (аналог российского шоу «Маска»). Нару отметили в номинации «Открытие».

    Ванду на церемонии сопровождал супруг.

    • Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
    • Икарди вскоре перейдет за 10 миллионов евро в «Галатасарай», где провел последний сезон в аренде.
    • Весной Ванда выпустила собственную линейку нижнего белья.

    Фото: La Nacion, социальные сети Ванды Нары

    Ванда похвасталась пышной грудью в черном лифчике

    Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

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    Источник: «Бомбардир»

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