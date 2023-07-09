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  • «Зенит» – «Фенербахче»: стартовые составы на Кубок PARI Премьер

«Зенит» – «Фенербахче»: стартовые составы на Кубок PARI Премьер

9 июля 2023, 18:36
7

«Зенит» огласил стартовый состав на матч третьего тура предсезонного Кубка PARI Премьер против «Фенербахче».

  • Матч на петербургской «Газпром Арене» начнется в 19:30 мск.

«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Адамов, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Ерохин, Васильев, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

«Фенербахче»: Эгрибаят, Сангаре, Азиз, Энрике, Остерволде, Виллиан Арау, Юкшек, Яндас, Кападжак, Кент, Дурсун.

Запасные: Байиндыр, Акюз, Осави-Самюэл, Ортакая, Салаи, Луан, Крешпу, Кахведжи, Жoаo Педрo, Росси, Джеко, Айдынлык, Хо, Демир.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Кубок PARI Премьер Россия. Премьер-лига Фенербахче Зенит
Комментарии (7)
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paracetamol
1688917591
А судьи кто? Наши судьи еще хуже комментаторов, хотя можно и поменять их местами. Одни судят против своих, другие этому радуются. Забрать всех в штурмовую пехоту в СВО к Пригожину!
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ScarlettOgusania
1688919173
странно, что Родригао нет в составе бом.жей, если его хотят сбагрить Фене...
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Эном айс
1688919698
На поле выбежали все крутышки , поглазеть на Джеко..
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eugen-han
1688925090
У зенита в запасе состав лучше, чем в заявке, - это говорит о характере статусе игры, который носит характер товарищеского матча.
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Игривый
1688925994
Удачи Зениту!!!
Ответить
O-kolesov
1688926950
Зенит/ Бразилиа/ и три легионера из России.
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Ziklop
1688928430
гений Семака закончится в этом году! не игра, а мучение.
Ответить
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