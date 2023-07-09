«Зенит» – «Фенербахче»: стартовые составы на Кубок PARI Премьер

«Зенит» огласил стартовый состав на матч третьего тура предсезонного Кубка PARI Премьер против «Фенербахче».
- Матч на петербургской «Газпром Арене» начнется в 19:30 мск.
«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.
Запасные: Кержаков, Адамов, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Ерохин, Васильев, Бакаев, Мостовой, Сергеев.
«Фенербахче»: Эгрибаят, Сангаре, Азиз, Энрике, Остерволде, Виллиан Арау, Юкшек, Яндас, Кападжак, Кент, Дурсун.
Запасные: Байиндыр, Акюз, Осави-Самюэл, Ортакая, Салаи, Луан, Крешпу, Кахведжи, Жoаo Педрo, Росси, Джеко, Айдынлык, Хо, Демир.
Источник: телеграм-канал «Зенита»