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    • «Зенит» – «Фенербахче»: стартовые составы на Кубок PARI Премьер

    «Зенит» – «Фенербахче»: стартовые составы на Кубок PARI Премьер

    «Зенит» огласил стартовый состав на матч третьего тура предсезонного Кубка PARI Премьер против «Фенербахче».

    • Матч на петербургской «Газпром Арене» начнется в 19:30 мск.

    «Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

    Запасные: Кержаков, Адамов, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Ерохин, Васильев, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

    «Фенербахче»: Эгрибаят, Сангаре, Азиз, Энрике, Остерволде, Виллиан Арау, Юкшек, Яндас, Кападжак, Кент, Дурсун.

    Запасные: Байиндыр, Акюз, Осави-Самюэл, Ортакая, Салаи, Луан, Крешпу, Кахведжи, Жoаo Педрo, Росси, Джеко, Айдынлык, Хо, Демир.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4922

      Эном айс 1 час назад

      На поле выбежали все крутышки , поглазеть на Джеко..

      0
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      Рейтинг: +2271

      ScarlettOgusania 1 час назад

      странно, что Родригао нет в составе бом.жей, если его хотят сбагрить Фене...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1925

      Болотоход 1 час назад

      Сб бразилии - фенер 0-5! позор блеклым

      1
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      Рейтинг: +173

      Айболид > Болотоход 28 минут назад

      У Акрона уже традиция - опускать московский ФК зарема . Скоро это станет будничным делом в ФНЛ .

      0
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      Рейтинг: +1095

      Номэд 1 час назад

      Вшивый семак всех латиносов, что были, выставил. Наверное ещё и огорчён, что их не 11.

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      Рейтинг: +173

      Айболид > Номэд 33 минуты назад

      Чё твоё гузло остыло после Акрона ? Решил вскукарекнуть здесь ?

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      Рейтинг: +18573

      paracetamol 1 час назад

      А судьи кто? Наши судьи еще хуже комментаторов, хотя можно и поменять их местами. Одни судят против своих, другие этому радуются. Забрать всех в штурмовую пехоту в СВО к Пригожину!

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      Рейтинг: +1095

      Номэд > paracetamol 1 час назад

      Всех в СВО, я смотрю, отправляешь. Сам-то сто % белобилетник (вернее пе(д)обилетник вшивый).

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