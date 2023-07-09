«Динамо» и ЦСКА назвали составы на ответный матч Братского кубка

«Динамо» и ЦСКА огласили стартовые составы на ответный матч Братского кубка.
- Встреча начнется в 16:30 мск на «ВТБ Арене».
- Накануне в 1-м матче «Динамо» победило 5:0.
- ЦСКА 15 июля сыграет против «Зенита» в матче за Суперкубок России.
«Динамо»: Будачeв, Лаксальт, Зайдензаль, Лепский, Паршивлюк, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Макаров, Смолов, Кураньи.
Запасные: Шунин, Расулов, Купцов, Давыдов, Даса, Рыков, Фернандес, Скопинцев, Нгамале, Маричаль, Грулев, Зазвонкин, Школик, Карапузов, Захарян, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Мазурин, Гладышев.
ЦСКА: Тороп, Глебов, Бандикян, Лукин, Рядно, Арбузов, Кисляк, Мендес, Ермаков, Яковлев, Гайч.
Запасные: Шайхутдинов, Бесаев, Абдулкадыров, Голыбин, Чурилов, Першин, Кузнецов, Сандлерский, Карраскаль.
Источник: телеграм-канал ЦСКА