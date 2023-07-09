Почеттино высказался о будущем Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино готов к продолжению сотрудничества с нападающим Михаилом Мудриком.
«Действительно важно потратить время на разговоры. Я собираюсь встретиться с ним до того, как он приедет на предсезонную подготовку.
Мне действительно нравится видеть Мудрика и узнавать его, а затем разрабатывать наилучшую стратегию, которая поможет ему быть на том уровне, на который рассчитывает «Челси», – сказал аргентинец.
- Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
- В 15 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
- Его контракт рассчитан до 2031 года.
Источник: The Guardian