Почеттино высказался о будущем Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино готов к продолжению сотрудничества с нападающим Михаилом Мудриком.

«Действительно важно потратить время на разговоры. Я собираюсь встретиться с ним до того, как он приедет на предсезонную подготовку.

Мне действительно нравится видеть Мудрика и узнавать его, а затем разрабатывать наилучшую стратегию, которая поможет ему быть на том уровне, на который рассчитывает «Челси», – сказал аргентинец.