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  • Широков: «Краснодар» позиционирует себя бедными и несчастными с периферии, это проблема характера»

Широков: «Краснодар» позиционирует себя бедными и несчастными с периферии, это проблема характера»

8 июля 2023, 22:39
4

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков выделил ментальную проблему клуба.

«У «Краснодара» проблема с характером – они себя позиционируют как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают. Они сами в себя не верят изначально и это у «Краснодара» уже укоренилось. Поэтому любой переломный момент они проваливают. Так было всегда к сожалению для них.

Если в «Краснодаре» станут по-другому себя ставить, тогда будет совсем другая история. Чего я им и желаю», – сказал Широков.

  • «Краснодару» в этом году 15 лет.
  • Клуб за эти годы выходил в группу Лиги чемпионов.
  • В кубковом Суперфинале в июне «Краснодар» в серии пенальти уступил ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман
Комментарии (4)
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RedMaksim97
1688845538
Зенит с периферии
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evgevg13
1688866959
Щирокова стали забывать- решил хоть как то о себе напомнить
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RealDiMoNMadrid
1688867833
Пытаться в России конкурировать с гос. командами и гос. структурами это всё равно что есть борщ палочками для роллов
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моэм
1688879564
Галицкий требует от всех тренеров однозначно атакующую игру , а значит красивую , в Краснодаре превалирует праздник футбола над прагматизмом , потому и трибуны заполнены ....там футбол для народа.....понятие " для народа " , Роме не понять никогда , вот и портит воздух .
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