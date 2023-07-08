Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Широков: «Краснодар» позиционирует себя бедными и несчастными с периферии, это проблема характера»

    Широков: «Краснодар» позиционирует себя бедными и несчастными с периферии, это проблема характера»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков выделил ментальную проблему клуба.

    «У «Краснодара» проблема с характером – они себя позиционируют как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают. Они сами в себя не верят изначально и это у «Краснодара» уже укоренилось. Поэтому любой переломный момент они проваливают. Так было всегда к сожалению для них.

    Если в «Краснодаре» станут по-другому себя ставить, тогда будет совсем другая история. Чего я им и желаю», – сказал Широков.

    • «Краснодару» в этом году 15 лет.
    • Клуб за эти годы выходил в группу Лиги чемпионов.
    • В кубковом Суперфинале в июне «Краснодар» в серии пенальти уступил ЦСКА.

    Новости по теме
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 26
    РФС показал календарь группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России 1
    РПЛ опубликовала расписание матчей с 1-го по 7-й тур 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 