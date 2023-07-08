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    • Скандал в женской сборной Замбии: тренер заставлял футболисток заниматься с ним сексом

    Скандал в женской сборной Замбии: тренер заставлял футболисток заниматься с ним сексом

    Медиа узнали о сексуальном насилии в женской сборной Замбии. По информации издания The Guardian, тренер команды Брюс Мвале заставлял футболисток заниматься с ним любовью.

    Компетентные органы начали в отношении тренера Мвале расследование. В аналогичных деяниях подозревают и тренера женской сборной Замбии до 17 лет Калубы Кангва.

    «Если Мвале хочет с кем-то заняться сексом, вы должны согласиться. Спать с тренером в нашей команде норма», – сказала одна из футболисток Замбии.

    По сведениям источника, игроки спали с Мвале под угрозой наказания и из-за нее не придавали ситуацию огласке. Местная федерация на происходящее закрывала глаза, поскольку команда приносила результат.

    • ФИФА в курсе ситуации.
    • Замбийки поучаствуют в ЧМ-2023, который стартует через несколько дней в Новой Зеландии.
    • Накануне Замбия в товарищеском матче сенсационно победила Германию.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 18:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +196

      ugc-gaming 22 минуты назад

      ну и в чем он не прав, всё ради результата!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Odnazhdy 26 минут назад

      Мвале заставлял футболисток заниматься с ним любовью.------
      А они его любили ? )))

      0
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