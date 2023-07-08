Скандал в женской сборной Замбии: тренер заставлял футболисток заниматься с ним сексом

Медиа узнали о сексуальном насилии в женской сборной Замбии. По информации издания The Guardian, тренер команды Брюс Мвале заставлял футболисток заниматься с ним любовью.
Компетентные органы начали в отношении тренера Мвале расследование. В аналогичных деяниях подозревают и тренера женской сборной Замбии до 17 лет Калубы Кангва.
«Если Мвале хочет с кем-то заняться сексом, вы должны согласиться. Спать с тренером в нашей команде норма», – сказала одна из футболисток Замбии.
По сведениям источника, игроки спали с Мвале под угрозой наказания и из-за нее не придавали ситуацию огласке. Местная федерация на происходящее закрывала глаза, поскольку команда приносила результат.
- ФИФА в курсе ситуации.
- Замбийки поучаствуют в ЧМ-2023, который стартует через несколько дней в Новой Зеландии.
- Накануне Замбия в товарищеском матче сенсационно победила Германию.
Источник: The Guardian