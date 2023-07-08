Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Скандал в женской сборной Замбии: тренер заставлял футболисток заниматься с ним сексом

Скандал в женской сборной Замбии: тренер заставлял футболисток заниматься с ним сексом

8 июля 2023, 18:24
10

Медиа узнали о сексуальном насилии в женской сборной Замбии. По информации издания The Guardian, тренер команды Брюс Мвале заставлял футболисток заниматься с ним любовью.

Компетентные органы начали в отношении тренера Мвале расследование. В аналогичных деяниях подозревают и тренера женской сборной Замбии до 17 лет Калубы Кангва.

«Если Мвале хочет с кем-то заняться сексом, вы должны согласиться. Спать с тренером в нашей команде норма», – сказала одна из футболисток Замбии.

По сведениям источника, игроки спали с Мвале под угрозой наказания и из-за нее не придавали ситуацию огласке. Местная федерация на происходящее закрывала глаза, поскольку команда приносила результат.

  • ФИФА в курсе ситуации.
  • Замбийки поучаствуют в ЧМ-2023, который стартует через несколько дней в Новой Зеландии.
  • Накануне Замбия в товарищеском матче сенсационно победила Германию.

Источник: The Guardian
Африка
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
qzma
1688832765
ну и в чем он не прав, всё ради результата!
Ответить
R_a_i_n
1688835386
Ну вот, результат на первом месте!
Ответить
моэм
1688838548
Кто то очень кстати решил пополоскать грязное бельишко одного из фаворитов ЧМ , как раз накануне старта ....не из Германии ли след ?....начавшей таким образом путь к очередному чемпионству .
Ответить
raritet
1688839938
Ну это же все равно футбол...
Ответить
Красногорск_Фан
1688842689
Не ...ну...молодые, нашпигованные гормонами. Погода отличная. Без мужей. Кто бы удержался.
Ответить
Oldtrafford83
1688880064
оу май))
Ответить
АлексМак
1688891260
Красавчики
Ответить
Snek
1688902202
Результат на лицо приносила команда?
Ответить
Главные новости
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
2
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
2
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
9
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
7
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
12
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
24
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Все новости
Все новости
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
2
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
2
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
4
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
12
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
24
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
14
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
08:37
1
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
13
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
9
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+