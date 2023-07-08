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    «Реал» выполнил два условия «турецкого Месси»

    Арда Гюлер перед трансфером в «Реал» получил гарантии игрового времени в первой команде.

    18-летний турок и его семья поставили два условия:

    • не оставаться в «Фенербахче» еще на один сезон
    • не уходить в аренду в другой клуб

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти одобрил такой вариант, поэтому Гюлер выбрал продолжение карьеры в мадридском клубе.

    На него также претендовали «Барселона», «Аякс», «Милан», «Боруссия» Д, «ПСЖ» и «Севилья».

    • На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
    • В 35 матчах прошлого сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
    • Сообщалось, что «Реал» заплатил за футболиста 20+10 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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