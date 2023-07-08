«Реал» выполнил два условия «турецкого Месси»

Арда Гюлер перед трансфером в «Реал» получил гарантии игрового времени в первой команде.

18-летний турок и его семья поставили два условия:

не оставаться в «Фенербахче» еще на один сезон

не уходить в аренду в другой клуб

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти одобрил такой вариант, поэтому Гюлер выбрал продолжение карьеры в мадридском клубе.

На него также претендовали «Барселона», «Аякс», «Милан», «Боруссия» Д, «ПСЖ» и «Севилья».