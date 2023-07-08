Испанский журналист: «Карпин был лучшим русским в Ла Лиге, а из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду»

Журналист Radio Marca Valencia Луис Кортес сравнил Валерия Карпина и Александра Мостового.

«Думаю, запоминающимися россиянами в Испании были Валерий Карпин и Денис Черышев. Второй выиграл много трофеев, получал травмы, но был не настолько ярок, как Валерий. Карпин был лучшим русским в Ла Лиге.

Александр Мостовой? Да, у него в Виго было прозвище «Царь», но потом «Сельта» из-за него вылетела в Сегунду. Он запомнился лишь голами, а отношения с местными болельщиками были немного испорчены.

Валерий Карпин лучше Мостового – его любили как в «Сосьедаде», так в «Сельте» и «Валенсии». Он знал испанский лучше Александра, успел потренировать в «Мальорке» и воспитать Асенсио. Мостового-тренера я не видел», – заявил журналист.