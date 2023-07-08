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    • Испанский журналист: «Карпин был лучшим русским в Ла Лиге, а из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду»

    Испанский журналист: «Карпин был лучшим русским в Ла Лиге, а из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду»

    Журналист Radio Marca Valencia Луис Кортес сравнил Валерия Карпина и Александра Мостового.

    «Думаю, запоминающимися россиянами в Испании были Валерий Карпин и Денис Черышев. Второй выиграл много трофеев, получал травмы, но был не настолько ярок, как Валерий. Карпин был лучшим русским в Ла Лиге.

    Александр Мостовой? Да, у него в Виго было прозвище «Царь», но потом «Сельта» из-за него вылетела в Сегунду. Он запомнился лишь голами, а отношения с местными болельщиками были немного испорчены.

    Валерий Карпин лучше Мостового – его любили как в «Сосьедаде», так в «Сельте» и «Валенсии». Он знал испанский лучше Александра, успел потренировать в «Мальорке» и воспитать Асенсио. Мостового-тренера я не видел», – заявил журналист.

    • Карпин отыграл в Испании 11 лет, выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
    • Мостовой провел 9 лет в «Сельте» и «Алавесе».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1089

      Krics 1 час назад

      "ЦАРЬ не настоящий!",ихмо.

      1
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      Рейтинг: +1902

      Болотоход 1 час назад

      Ага из за него одного команда вылетела!
      Точно далекий от футбола.
      А тренером ты его не видел, потому что он им не был!

      0
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      Рейтинг: +5112

      fakeid 1 час назад

      ждём визгов мостового.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8755

      Беспонтий 1 час назад

      газета La Pravda

      сказка ложь
      да в ней намёк


      охиревший ваш царёк

      1
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      Рейтинг: +2410

      jek718875 1 час назад

      Вот и всплыла истина...

      0
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