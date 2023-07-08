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  • Испанский журналист: «Карпин был лучшим русским в Ла Лиге, а из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду»

Испанский журналист: «Карпин был лучшим русским в Ла Лиге, а из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду»

8 июля 2023, 12:00
5

Журналист Radio Marca Valencia Луис Кортес сравнил Валерия Карпина и Александра Мостового.

«Думаю, запоминающимися россиянами в Испании были Валерий Карпин и Денис Черышев. Второй выиграл много трофеев, получал травмы, но был не настолько ярок, как Валерий. Карпин был лучшим русским в Ла Лиге.

Александр Мостовой? Да, у него в Виго было прозвище «Царь», но потом «Сельта» из-за него вылетела в Сегунду. Он запомнился лишь голами, а отношения с местными болельщиками были немного испорчены.

Валерий Карпин лучше Мостового – его любили как в «Сосьедаде», так в «Сельте» и «Валенсии». Он знал испанский лучше Александра, успел потренировать в «Мальорке» и воспитать Асенсио. Мостового-тренера я не видел», – заявил журналист.

  • Карпин отыграл в Испании 11 лет, выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
  • Мостовой провел 9 лет в «Сельте» и «Алавесе».

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Источник: Sport24
Испания. Примера Сельта Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (5)
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jek718875
1688807900
Вот и всплыла истина...
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Беспонтий
1688808153
газета La Pravda сказка ложь да в ней намёк охиревший ваш царёк
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Krics
1688809401
"ЦАРЬ не настоящий!",ихмо.
Ответить
mihail200606
1688817786
Ну все..ща Царя понесёт...))
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Oldtrafford83
1688880324
Ну всё, ящик открыт, понеслось, Саааняяяя????
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