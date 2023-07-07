«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в «Барселоне»

«ПСЖ» хочет подписать нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации Foot Mercato, французский клуб видит в Дембеле замену форварду Килиану Мбаппе, который может покинуть команду этим летом. 26-летний игрок нравится новому главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике.

В контракте Дембеле с «Барселоной» до конца июля действует пункт об отступных в размере 50 миллионов евро.