В «Торино» отреагировали на новость об интересе к Карраскалю из ЦСКА

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил, действительно ли итальянский клуб претендует на полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Сообщалось, что туринцы готовы арендовать игрока с правом выкупа за 8 миллионов евро.
«Это неправда», – сказал Ваньяти.
- Колумбиец после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
- Всего в прошедшем сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
- Контракт 25-летнего Карраскаля с ЦСКА рассчитан до 2026 года.
Источник: Sport24