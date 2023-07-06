В «Торино» отреагировали на новость об интересе к Карраскалю из ЦСКА

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил, действительно ли итальянский клуб претендует на полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

Сообщалось, что туринцы готовы арендовать игрока с правом выкупа за 8 миллионов евро.

«Это неправда», – сказал Ваньяти.