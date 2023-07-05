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    • Новые территории России получат 326 миллионов рублей из бюджета на закупку спортивного инвентаря

    Новые территории России получат 326 миллионов рублей из бюджета на закупку спортивного инвентаря

    В Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области направят федеральное финансирование на приобретение необходимого спортивного инвентаря. Это решение Правительства РФ.

    «Всего в 2023 году на закупку инвентаря и оборудования в эти регионы поступит 326,8 миллиона рублей. Средства уже предусмотрены в программе социально-экономического развития новых регионов, утвержденной Правительством в апреле 2023 года.

    В рамках ее реализации планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.

    Это позволит сформировать условия для дальнейшего социально-экономического роста регионов, повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав», – сообщается на сайте кабинета министров.

    • Новые территории присоединены к России осенью.
    • Ни один футбольный клуб оттуда пока не вошел в состав РФС.
    • Официальных турниров там не проводится.

    Источник: Правительство РФ

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    05.07.2023 23:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1972

      Fialet 16 минут назад

      А не просрут ли назад эти территории?

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      Рейтинг: +29

      valsbaston > Fialet 1 минуту назад

      Резонный у тя вопрос Фиалетыч. Были ж в Херсоне баннеры с надписью --Херсон навеки с Россией...И шо ? Где там с Россией ? )))

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      Рейтинг: +29

      valsbaston 1 час назад

      Ну норм.Когда Украина вернет себе свои территории, эти миллионы ей достанутся.

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      Рейтинг: +380

      RedMaksim97 > valsbaston 30 минут назад

      А она вернет?

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      Рейтинг: +29

      valsbaston > RedMaksim97 28 минут назад

      Все у Украины впереди...А у ботоксного позади.
      Когда то и Киев за три дня было )))

      1
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