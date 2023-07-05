Новые территории России получат 326 миллионов рублей из бюджета на закупку спортивного инвентаря

В Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области направят федеральное финансирование на приобретение необходимого спортивного инвентаря. Это решение Правительства РФ.

«Всего в 2023 году на закупку инвентаря и оборудования в эти регионы поступит 326,8 миллиона рублей. Средства уже предусмотрены в программе социально-экономического развития новых регионов, утвержденной Правительством в апреле 2023 года.

В рамках ее реализации планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.

Это позволит сформировать условия для дальнейшего социально-экономического роста регионов, повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав», – сообщается на сайте кабинета министров.