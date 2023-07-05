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    • «Локомотив» подпишет контракт с 19-летним воспитанником: его хотели топ-клубы РПЛ

    «Локомотив» подпишет контракт с 19-летним воспитанником: его хотели топ-клубы РПЛ

    Нападающий Кирилл Никишин подпишет профессиональный контракт с «Локомотивом»

    «Воспитанник «Локомотива» Никишин подпишет с клубом контракт на три года.

    Предыдущее соглашение 19-летнего парня с «Локо» истекло 1 июля. Однако, несмотря на предметный интерес от «Краснодара», «Динамо», «Оренбурга», «Сочи» и всех топов ФНЛ, стороны договорились, что дальнейшую судьбу форварда решит первый сбор с главной командой.

    Галактионов остался доволен Кириллом и согласовал подписание с ним нового договора. Стоит отметить стремление Никишина играть именно в «Локо». Он с шести лет мечтал защищать именно красно-зеленые цвета, поэтому и ставил в приоритет возможность остаться в Черкизово.

    Вместе с тем не исключено, что игрока отдадут в аренду. Между клубом и представителями игрока есть договоренность, что в августе будет принято решение по этому вопросу», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Никишин – второй бомбардир минувшего сезона МФЛ.
    • Он забил 16 голов в 23 матчах за «Локомотив-2».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.07.2023 16:42
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