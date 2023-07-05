«Локомотив» подпишет контракт с 19-летним воспитанником: его хотели топ-клубы РПЛ

Нападающий Кирилл Никишин подпишет профессиональный контракт с «Локомотивом»

«Воспитанник «Локомотива» Никишин подпишет с клубом контракт на три года.

Предыдущее соглашение 19-летнего парня с «Локо» истекло 1 июля. Однако, несмотря на предметный интерес от «Краснодара», «Динамо», «Оренбурга», «Сочи» и всех топов ФНЛ, стороны договорились, что дальнейшую судьбу форварда решит первый сбор с главной командой.

Галактионов остался доволен Кириллом и согласовал подписание с ним нового договора. Стоит отметить стремление Никишина играть именно в «Локо». Он с шести лет мечтал защищать именно красно-зеленые цвета, поэтому и ставил в приоритет возможность остаться в Черкизово.

Вместе с тем не исключено, что игрока отдадут в аренду. Между клубом и представителями игрока есть договоренность, что в августе будет принято решение по этому вопросу», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.