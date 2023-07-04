Костомаров опубликовал новое видео тренировки на протезах

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал, как восстанавливается после тяжелой болезни.
Фигурист выложил новое видео тренировки на протезах.
«Преодоление всего. Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», – написал Костомаров в соцсетях.
- 46-летний Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией.
- Спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Бомбардир»