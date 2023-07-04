Костомаров опубликовал новое видео тренировки на протезах

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал, как восстанавливается после тяжелой болезни.

Фигурист выложил новое видео тренировки на протезах.

«Преодоление всего. Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», – написал Костомаров в соцсетях.