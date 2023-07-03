Василий Уткин: «Лионель Месси поцеловал Бог, а Роналду построил свою карьеру, тело и бренд. Криштиану – идеальный кумир»

Комментатор Василий Уткин высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Разумеется, спор между Месси и Роналду практически завершен. Не знаю, в чью пользу, это как раз спор бесконечный.

После ЧМ-2022 много всего было сказано о Килиане Мбаппе. И бросалось в глаза, что, где детские фотографии Мбаппе, там на стене постер с Роналду.

Или вот Мудрик. Совершенно другого масштаба пока что личность, которого тоже сравнивают с Мбаппе. Переходит, у него спрашивают о любимом игроке, и выясняется, что это Роналду.

Мало кто называет кумиром Месси. Потому что Месси очень хорош для того, чтобы им восхищаться. С Месси очень хочется вместе сыграть, наслаждаться этим.

Но вот в качестве кумира Месси не очень состоятелен, потому что человека Бог поцеловал, вы понимаете? Вас он уже не поцеловал, если вы еще не выяснили.

А Роналду, который построил свою карьеру, свой бренд и, что самое главное, построил свое тело, выстроил свои навыки, является безусловным гением мотивации, гораздо больше похож на кумира, на образец для подражания. Там уж с нарциссизмом как получится.

А вот как образец для подражания Роналду совершенно точно является очень действенной моделью. С этим просто невозможно спорить, потому что Килиан Мбаппе играл на двух своих чемпионатах мира, оба раза в финале.

А Михаил Мудрик был продан за 100 миллионов, неважно чего. Даже если это в рублях. Роналду – идеальный кумир», – заявил Уткин на своем ютуб-канале.