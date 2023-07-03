Пато – о Роналдо: «Он протянул мне журнал «Плейбой» и спросил, хочу ли я присоединиться к его группе или к Кака»

Алешандре Пато рассказал о разговоре с Роналдо после перехода в «Милан». Пато тогда было 17 лет.

«Когда я перешел в «Милан», я встретил большое количество выдающихся игроков. В раздевалке я сидел между Паоло Мальдини и Роналдо, напротив Кака.

Помню, как в один из первых дней ко мне подошел Роналдо, протянул журнал «Плейбой» и спросил, хочу ли я присоединиться к его группе или к Кака, у которого в раздевалке была религиозная атрибутика», – вспомнил Пато.