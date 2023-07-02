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    • Рауль – о лучшем футболисте в истории: «Мне довелось поиграть с Зиданом, Роналдо, Криштиану, Фигу, но лучший – Месси»

    Рауль – о лучшем футболисте в истории: «Мне довелось поиграть с Зиданом, Роналдо, Криштиану, Фигу, но лучший – Месси»

    Бывший капитан «Реала» Рауль выделил лучшего футболиста в истории.

    «Лучший защитник – Паоло Мальдини. Сильный и умный игрок, помню, как было тяжело играть против него. Один из лучших за всю историю. Его отношение к игре было впечатляющим.

    Лучший голкипер – Оливер Кан. Дуэли в Лиге чемпионов с ним были крайне тяжелыми.

    Лучший игрок – Лионель Месси. Мне довелось поиграть с Зиданом, Роналдо, Фигу, Криштиану, но Месси абсолютно другой. Он делает все так, что это выглядит легко, даже если это невозможно.

    Вы видите его игру, она выглядит как игра на улице с друзьями. Невероятно. Но в мои ранние дни я бы еще сказал про Роберто Баджо и Райана Гиггза», – считает испанец.

    Источник: Sports.ru

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    02.07.2023 20:17
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