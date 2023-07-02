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    • На стадионе «Шинника» случился пожар – арена принимала еврокубки и финал Кубка России

    На стадионе «Шинника» случился пожар – арена принимала еврокубки и финал Кубка России

    В Ярославле на стадионе «Шинник» произошел пожар. Воспламенение произошло на трибунах.

    «Пламя вспыхнуло под трибунами. Сотрудники стадиона немедленно вызвали пожарных. На место выехали 15 огнеборцев и четыре единицы техники. Справиться с возгоранием удалось достаточно быстро, на это потребовалось всего около 15 минут.

    К счастью, никто из людей не пострадал. Повреждения получили только стены трибун и проводка на площади трех квадратных метров», – сообщил ярославский источник.

    • Арена построена в 1957 году.
    • «Шинник» на этом стадионе принимал «Валенсию» в еврокубках в прошлом веке.
    • В 2011 году на «Шиннике» был финал Кубка России между ЦСКА и «Аланией» (2:1).

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    Источник: «Вести-Ярославль»

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    02.07.2023 13:17
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