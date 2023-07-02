На стадионе «Шинника» случился пожар – арена принимала еврокубки и финал Кубка России

В Ярославле на стадионе «Шинник» произошел пожар. Воспламенение произошло на трибунах.
«Пламя вспыхнуло под трибунами. Сотрудники стадиона немедленно вызвали пожарных. На место выехали 15 огнеборцев и четыре единицы техники. Справиться с возгоранием удалось достаточно быстро, на это потребовалось всего около 15 минут.
К счастью, никто из людей не пострадал. Повреждения получили только стены трибун и проводка на площади трех квадратных метров», – сообщил ярославский источник.
- Арена построена в 1957 году.
- «Шинник» на этом стадионе принимал «Валенсию» в еврокубках в прошлом веке.
- В 2011 году на «Шиннике» был финал Кубка России между ЦСКА и «Аланией» (2:1).
Источник: «Вести-Ярославль»