На стадионе «Шинника» случился пожар – арена принимала еврокубки и финал Кубка России

В Ярославле на стадионе «Шинник» произошел пожар. Воспламенение произошло на трибунах.

«Пламя вспыхнуло под трибунами. Сотрудники стадиона немедленно вызвали пожарных. На место выехали 15 огнеборцев и четыре единицы техники. Справиться с возгоранием удалось достаточно быстро, на это потребовалось всего около 15 минут.

К счастью, никто из людей не пострадал. Повреждения получили только стены трибун и проводка на площади трех квадратных метров», – сообщил ярославский источник.