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    • Агент Кокорина отреагировал на новость об интересе «Шабаб Аль-Ахли»

    Агент Кокорина отреагировал на новость об интересе «Шабаб Аль-Ахли»

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, не подтвердил, но и не опроверг возможный переезд игрока в ОАЭ.

    Сообщалось, что 32-летнего россиянина готов выкупить «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

    «Кокорин в ОАЭ? Я это не комментирую. Как только будет ясность, вы все узнаете», – сказал агент.

    • Кокорин с августа был в аренде в «Арисе».
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Сообщалось, что форвардом также интересуется турецкий «Карагюмрюк».

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    Источник: «РБ Спорт»

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