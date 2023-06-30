Агент Кокорина отреагировал на новость об интересе «Шабаб Аль-Ахли»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, не подтвердил, но и не опроверг возможный переезд игрока в ОАЭ.

Сообщалось, что 32-летнего россиянина готов выкупить «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

«Кокорин в ОАЭ? Я это не комментирую. Как только будет ясность, вы все узнаете», – сказал агент.