Слуцкий рассказал, как консультировал Хвичу после перехода в «Наполи»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о взаимодействии с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Понимал, что Хвича – игрок без потолка, что я неоднократно говорил и что он доказал в первый сезон в Италии. Но я волновался, насколько быстро он сможет адаптироваться. Помню, как Спаллетти выбегал к бровке и что‑то эмоционально кричал, понимал, что он обращается к Хвиче.

В первых играх замены шли с 55 по 65 минуту. Было видно, что Хвича ярко выглядел в атаке и сильно недорабатывал в обороне.

После пятой‑шестой игры, когда было видно, что он правильно обороняется, ему хватает объема, чтобы играть в защите, когда он стал играть по 90 минут, понял, что проблема адаптации решена. Важно, что с первых матчей он начал отличаться результативными действиями.

Так как я переживал, много писал ему, что нужно понять и не выпадать из оборонительных схем. В первых играх было видно, что Хвича не мог правильно стать в позицию. Это большая проблема для тренера.

Первое время я пытался много с ним контактировать и говорить, что если он займет правильную позицию, то будет легче, атака соперника не пойдет через эту зону. Потом я перестал лезть с советами.

Он мне написал, посоветовал ресторан, где самые вкусные хинкали. Мы с ним на связи, он большая мировая звезда, я не докучаю ему советами. У нас хороший контакт, но я понимаю, что у него есть люди, которые могут вести по жизни, давать большое количество советов.

Наши отношения больше дружеские, основанные на истории совместной работы, – сказал Слуцкий в интервью Geo Team.