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    • Слуцкий рассказал, как консультировал Хвичу после перехода в «Наполи»

    Слуцкий рассказал, как консультировал Хвичу после перехода в «Наполи»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о взаимодействии с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

    «Понимал, что Хвича – игрок без потолка, что я неоднократно говорил и что он доказал в первый сезон в Италии. Но я волновался, насколько быстро он сможет адаптироваться. Помню, как Спаллетти выбегал к бровке и что‑то эмоционально кричал, понимал, что он обращается к Хвиче.

    В первых играх замены шли с 55 по 65 минуту. Было видно, что Хвича ярко выглядел в атаке и сильно недорабатывал в обороне.

    После пятой‑шестой игры, когда было видно, что он правильно обороняется, ему хватает объема, чтобы играть в защите, когда он стал играть по 90 минут, понял, что проблема адаптации решена. Важно, что с первых матчей он начал отличаться результативными действиями.

    Так как я переживал, много писал ему, что нужно понять и не выпадать из оборонительных схем. В первых играх было видно, что Хвича не мог правильно стать в позицию. Это большая проблема для тренера.

    Первое время я пытался много с ним контактировать и говорить, что если он займет правильную позицию, то будет легче, атака соперника не пойдет через эту зону. Потом я перестал лезть с советами.

    Он мне написал, посоветовал ресторан, где самые вкусные хинкали. Мы с ним на связи, он большая мировая звезда, я не докучаю ему советами. У нас хороший контакт, но я понимаю, что у него есть люди, которые могут вести по жизни, давать большое количество советов.

    Наши отношения больше дружеские, основанные на истории совместной работы, – сказал Слуцкий в интервью Geo Team.

    • 22-летний Хвича перешел в «Наполи» год назад.
    • Он забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах прошедшего сезона.
    • Его признали лучшим футболистом минувшего розыгрыша Серии А.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18776

      NewLife 1 час назад

      Не примазывайся к Хвиче, ты по сравнению с ним ноль, с зюбой у тебя лучше получается.

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