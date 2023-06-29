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    • Белорусского футболиста отстранили от команды из-за алкоголизма

    Белорусского футболиста отстранили от команды из-за алкоголизма

    Тренер могилевского «Днепра» (второй по силе дивизион Белоруссии) Сергей Кузьминич сообщил, что вратарь команды Владимир Журов отстранен от команды за пьянство.

    Журов, грубо говоря, забухал. И мне хочется, чтобы он понес за это наказание. У нас предстоял матч с «Макслайном» на выезде, а он перестал появляться на тренировках. Пропустил из-за этого два подряд дня тренировок – пятницу и субботу, включая и предыгровое занятие – накануне нашей воскресной встречи. Естественно, и на нее саму он тоже не поехал.

    – Ну а до пятницы с Журовым все было нормально?

    – Да. А так, он у нас основной вратарь – провел до прошлой недели 9 из 11 матчей нынешнего чемпионата. И получилось, что мы отправились на матч воскресным утром, все собрались возле автобуса, а человека по-прежнему нет. Его с нами уже и не будет: он отчислен из команды.

    – Как узнали, что с ним?

    – Нам сказали, что происходит. А потом наш тренерский штаб приехал туда, где находился Журов, и увидели все это сами. Он просто спал пьяный за столом. Что за заведение? Какое-то городское, летнего типа.

    Скажу больше. Все же знают, что на «Днепр» наложен запрет на трансферы, который истекает 9 июля. И вот зимой Журов хотел улучшения личных условий контракта. А нам из-за этого запрета деваться особо было некуда, тем более что и Пятигорец зимой заключил контракт с «Минском». И вот Геращенко готов был доплачивать Журову эту часть из своих денег – из собственного кармана. Вроде бы до этого не дошло, но сам факт. А здесь такое предательство – и самого футбола, и всех нас… Я поэтому и хочу предать эту историю публичной огласке. Потому что так не должно быть. И чтобы всем остальным мало не показалось.

    – Как думаете, почему такое с Журовым случилось?

    – Потому что алкоголик. Что теперь с ним будет? Не знаю. Будет возле магазина стоять. Он для меня пропащий человек.

    – Затем кто-то выходил с ним на связь?

    – Начальник команды. Спросил у Журова, не хочет ли он извиниться. А тот парней, грубо говоря, на три буквы послал.

    – Возможен ли вариант «понять и простить»?

    – Нет, однозначно.

    • Могилевцы идут на 4-м месте в Первой лиге Белоруссии.
    • 32-летний уроженец Могилева Журов стоит 100 тысяч евро.
    • В сезоне Первой лиги он провел 9 матчей из 12, пропустил 7 голов.

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    Источник: Football.by

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    29.06.2023 22:22
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