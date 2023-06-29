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    Мележиков: «Не вижу у «Зенита» админресурса»

    Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что «Зенит» доминирует в РПЛ исключительно по футбольным причинам.

    – Не считаете, что для того, чтобы побороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс.

    – Нет.

    – То есть не видите админресурса у «Зенита».

    – Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки. Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы.

    Рассчитываю, что у Олега [Малышева] получится. Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно.

    «Лукойл» – консервативная компания, где не склонны к частным переменам.

    • «Зенит» стал чемпионом России 5 раз подряд.
    • «Спартак» в прошедшем сезоне РПЛ финишировал на 3-м месте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      Айболид 3 минуты назад

      Во как обиделся на увольнение , даже зрением наладилось .

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