Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что «Зенит» доминирует в РПЛ исключительно по футбольным причинам.
– Не считаете, что для того, чтобы побороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс.
– Нет.
– То есть не видите админресурса у «Зенита».
– Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки. Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы.
Рассчитываю, что у Олега [Малышева] получится. Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно.
«Лукойл» – консервативная компания, где не склонны к частным переменам.
- «Зенит» стал чемпионом России 5 раз подряд.
- «Спартак» в прошедшем сезоне РПЛ финишировал на 3-м месте.
Источник: «РБ Спорт»