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Мележиков: «Не вижу у «Зенита» админресурса»

29 июня 2023, 20:32
1

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что «Зенит» доминирует в РПЛ исключительно по футбольным причинам.

– Не считаете, что для того, чтобы побороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс.

– Нет.

– То есть не видите админресурса у «Зенита».

– Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки. Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы.

Рассчитываю, что у Олега [Малышева] получится. Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно.

«Лукойл» – консервативная компания, где не склонны к частным переменам.

  • «Зенит» стал чемпионом России 5 раз подряд.
  • «Спартак» в прошедшем сезоне РПЛ финишировал на 3-м месте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мележиков Евгений
Комментарии (1)
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NewLife
1688069020
Нечестный человек, он все прекрасно знает, но отвечает б.омже-помойке так, как они хотят услышать. Думал, что он просто тупой охранник, оказалось с*ка неблагодарная.
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