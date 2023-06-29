Мележиков: «Не вижу у «Зенита» админресурса»

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что «Зенит» доминирует в РПЛ исключительно по футбольным причинам.

– Не считаете, что для того, чтобы побороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс.

– Нет.

– То есть не видите админресурса у «Зенита».

– Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки. Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы.

Рассчитываю, что у Олега [Малышева] получится. Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно.

«Лукойл» – консервативная компания, где не склонны к частным переменам.