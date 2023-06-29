Новое видео Костомарова о восстановлении: он делает махи ногами с протезами

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал новое видео о восстановлении после ампутации конечностей.
Фигурист опубликовал видео, на котором он делает махи ногами с протезами. Ранее он показал, как крутит педали на велосипеде.
«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!» – написал Костомаров в соцсетях.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в больнице из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Бомбардир»