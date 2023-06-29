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    • Новое видео Костомарова о восстановлении: он делает махи ногами с протезами

    Новое видео Костомарова о восстановлении: он делает махи ногами с протезами

    Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал новое видео о восстановлении после ампутации конечностей.

    Фигурист опубликовал видео, на котором он делает махи ногами с протезами. Ранее он показал, как крутит педали на велосипеде.

    «Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!» – написал Костомаров в соцсетях.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в больнице из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +922

      k611 2 часа назад

      Здоровья и силы духа!

      1
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      Рейтинг: +2708

      serglider 2 часа назад

      Жесть! Не алкоголик, не наркоша, занимался профессионально спортом, вел здоровый образ жизни и... раз! Жизнь перевернулась на 180 градусов на ровном месте!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2390

      CSKA471 3 часа назад

      Здоровья!!!Выкарабкался, мужчина!!!

      3
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