Новое видео Костомарова о восстановлении: он делает махи ногами с протезами

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал новое видео о восстановлении после ампутации конечностей.

Фигурист опубликовал видео, на котором он делает махи ногами с протезами. Ранее он показал, как крутит педали на велосипеде.

«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!» – написал Костомаров в соцсетях.