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  • Новое видео Костомарова о восстановлении: он делает махи ногами с протезами

Новое видео Костомарова о восстановлении: он делает махи ногами с протезами

29 июня 2023, 17:28
3

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал новое видео о восстановлении после ампутации конечностей.

Фигурист опубликовал видео, на котором он делает махи ногами с протезами. Ранее он показал, как крутит педали на велосипеде.

«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!» – написал Костомаров в соцсетях.

  • 46-летний Костомаров с 10 января находится в больнице из-за пневмонии.
  • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
  • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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Источник: «Бомбардир»
Костомаров Роман
Комментарии (3)
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CSKA471
1688050342
Здоровья!!!Выкарабкался, мужчина!!!
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serglider
1688052618
Жесть! Не алкоголик, не наркоша, занимался профессионально спортом, вел здоровый образ жизни и... раз! Жизнь перевернулась на 180 градусов на ровном месте!
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k611
1688053792
Здоровья и силы духа!
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