Орлов отреагировал на пародию Слуцкого на интимное видео Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.

Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.

Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

«То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление. Я его хорошо знаю, он нормальный мужик. Но он что-то потерял.

Слуцкий должен посмотреть на себя со стороны. Это его личный путь, он так решил. Но футболу он мог дать больше, у него были хорошие тренерские задатки», – сказал Орлов.