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    • Орлов отреагировал на пародию Слуцкого на интимное видео Дзюбы

    Орлов отреагировал на пародию Слуцкого на интимное видео Дзюбы

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
    • Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

    «То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление. Я его хорошо знаю, он нормальный мужик. Но он что-то потерял.

    Слуцкий должен посмотреть на себя со стороны. Это его личный путь, он так решил. Но футболу он мог дать больше, у него были хорошие тренерские задатки», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18769

      NewLife 1 час назад

      Бомбардир опускается в желтую канализацию.((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1699

      Болотоход 1 час назад

      Два чудака))) Леня и был давно шутом,а этот ваще валенок высокорослый)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20717

      Cleaner 2 часа назад

      Орлов ОТРЕАГИРОВАЛ на интимное видео!!! Классный заголовок статьи...)))

      0
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      Рейтинг: +19061

      ilichkadr 2 часа назад

      Лёня уже давно понял, что дуракаваляние в медиапространстве приносит куда большее бабло, чем оно было на тренерском поприще. Главное, что не перед кем не надо отчитываться.
      А так спародировал Дзюбку, вздрочнул на заваленке и бабло само упало в карман.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Айболид > ilichkadr 14 минут назад

      Пошёл по пути наименьшего , тык-скыть, сопротивления .

      0
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