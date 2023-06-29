Орлов отреагировал на пародию Слуцкого на интимное видео Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
- Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
- Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
- Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.
«То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление. Я его хорошо знаю, он нормальный мужик. Но он что-то потерял.
Слуцкий должен посмотреть на себя со стороны. Это его личный путь, он так решил. Но футболу он мог дать больше, у него были хорошие тренерские задатки», – сказал Орлов.
Источник: Sport24