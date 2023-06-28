Мостовой высказался о назначении Мажича начальником российских судей

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Милорада Мажича начальником департамента судейства РФС.
«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Не вижу разницы между людьми, которые были и каждый год менялись, с теми, кто пришел сейчас. Пришел VAR на помощь, но даже он беспомощен зачастую в судейских решениях.
Если мы хотим уменьшить количество ошибок, то рядом с судьями должны быть люди, которые всю жизнь играли в футбол. Они не исключат все ошибки, но уменьшат их количество.
С приходом Мажича с судейством в России ничего не изменится», – сказал Мостовой.
- Мажич сменил Павла Каманцева.
- Серб работал на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 году.
- В 2018 году он обслуживал финал Лиги чемпионов.
Источник: «Чемпионат»