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Мостовой высказался о назначении Мажича начальником российских судей

28 июня 2023, 10:30
1

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Милорада Мажича начальником департамента судейства РФС.

«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Не вижу разницы между людьми, которые были и каждый год менялись, с теми, кто пришел сейчас. Пришел VAR на помощь, но даже он беспомощен зачастую в судейских решениях.

Если мы хотим уменьшить количество ошибок, то рядом с судьями должны быть люди, которые всю жизнь играли в футбол. Они не исключат все ошибки, но уменьшат их количество.

С приходом Мажича с судейством в России ничего не изменится», – сказал Мостовой.

  • Мажич сменил Павла Каманцева.
  • Серб работал на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 году.
  • В 2018 году он обслуживал финал Лиги чемпионов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр Мажич Милорад
Комментарии (1)
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eugen-han
1687940926
Частично прав, но бывший футболист ведь знает уловки игроков для обмана судей, что на самом деле может привести к судейской ошибке из-за конфликта представления и понимания эпизода с реальным случаем нарушения или ненарушения правил. Судьи должны знать игру с точки зрения игрока, зрителя и в коне концов самого рефери.
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