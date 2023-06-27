Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой назвал четырех игроков, без которых «Зенит» перестанет быть лидером РПЛ

    Мостовой назвал четырех игроков, без которых «Зенит» перестанет быть лидером РПЛ

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном уходе Вендела из «Зенита».

    «Уход Вендела был бы на руку другим командам. Уйдет Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо – и «Зенит» уже не будет в лидерах. Чемпионат выровняется. Это же как дважды два – четыре. Посмотрим, останется ли Вендел.

    Уход Вендела – это значимая потеря. Но преимущество «Зенита» в том, что он на место ушедшего сразу покупает нового. Поэтому уход одного Вендела питерский клуб быстро закроет. А вот если уйдут все топовые легионеры – попробуй найди столько новых.

    Ясно, что у «Зенита» есть возможности заменить их всех. Но на это ведь надо много времени», – сказал Мостовой.

    • Агент бразильца накануне говорил, что Вендел не вернется в Россию, «пока ситуация не наладится».
    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.

    Новости по теме
    В «Фенербахче» прокомментировали интерес к двум самым дорогим игрокам «Зенита» 1
    «Зенит» договорился о переходе еще одного бразильца: его хотели «Боруссия» и «Аякс» 6
    Самые дорогие покупки и продажи в истории РПЛ: много «Зенита», один игрок «Спартака» и сплошные звезды 20
    Источник: «Евро-Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4564

      Spirit_78 8 минут назад

      Если вытащить по 4 самых качественных игрока из каждой московской команды - они повылетают из РПЛ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Айболид 3 часа назад

      Ещё один фантазёр .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      erybov1965 4 часа назад

      Вот еще одно подтверждение "величия" российского футбола в Зените,да и в нашем российском футболе.Но еще хуже то,что на замену этим игрокам,берут не из своей академии и не из нашего чемпионата,а опять из-за бугра.А для чего,для лиги чемпионов?Все просто,есть много денег,а тогда зачем мучаться над воспитанием своих воспитанников.Это же долго и результат даст не сразу.А так хочется, все и сразу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Айболид > erybov1965 3 часа назад

      Ну ка презентуй клуб РПЛ , где своих воспитанников пруд-пруди и академия выпускает постоянно вундеркиндов .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +909

      sined1951 > erybov1965 24 минуты назад

      А что свои воспитанники? Вот вырастил Краснодар Сперцяна и что? Уже "навострил лыжи" за бугор. Сейчас у кого деньги, тот и на коне. Не надо жить реалиями прошлого века.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4564

      Spirit_78 > erybov1965 3 минуты назад

      Вот именно, зачем это надо? Добровольно отказываться от чемпионских амбиций ради эфемерной цели. При этом сами молодые игроки, кому будут незаслуженно предоставлять места в основе только за то, что они свои, будут уходить в те клубы, которые от амбиций не отказывались. ЦСКА и Спартак будут очень рады такому повороту. В интересах этих клубов и проводится сейчас медийная кампания против Зенита и его трансферной политики. Только вот результата эта кампания не приносит совершенно никакого :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 