Мостовой назвал четырех игроков, без которых «Зенит» перестанет быть лидером РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном уходе Вендела из «Зенита».

«Уход Вендела был бы на руку другим командам. Уйдет Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо – и «Зенит» уже не будет в лидерах. Чемпионат выровняется. Это же как дважды два – четыре. Посмотрим, останется ли Вендел.

Уход Вендела – это значимая потеря. Но преимущество «Зенита» в том, что он на место ушедшего сразу покупает нового. Поэтому уход одного Вендела питерский клуб быстро закроет. А вот если уйдут все топовые легионеры – попробуй найди столько новых.

Ясно, что у «Зенита» есть возможности заменить их всех. Но на это ведь надо много времени», – сказал Мостовой.