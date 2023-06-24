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    • Вендел не вернется в «Зенит» до стабилизации ситуации в России

    Вендел не вернется в «Зенит» до стабилизации ситуации в России

    Полузащитник «Зенита» Вендел пока не готов возвращаться в клуб. Ему нужна стабилизация ситуации внутри России.

    «Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», – сказал агент Вендела Чезаре Барбьери.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +173

      erybov1965 17 минут назад

      Уже несколько лет мнимые лидеры-легионеры,на самом деле готовы играть только вполсилы,это им хватило для победы в РПЛ.Ну,а на что они способны в Европе,некоторые уже показали.Зато зарплату они готовы получать на 100%.

      0
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      Рейтинг: -96

      Zenit2312 20 минут назад

      Я думаю не велика потеря . Найдём других .Бразильский рынок всегда открыт для нас.

      0
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      Рейтинг: +18270

      Barmaleushka 36 минут назад

      Не повезло ему поучаствовать в братской поножовщине у себя на родине , а следовательно "патриотическими" чуйствами к России он не прикипел .

      0
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      Рейтинг: -110

      diamondfan 1 час назад

      Jy yfabu yt yeöty Ptybne! Ikfr!

      0
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      Рейтинг: +15296

      Алексей З 1 час назад

      Вендел игрой весной уже показывал "усталость" от России, так что не удивляет.

      1
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      Рейтинг: +1019

      Номэд 1 час назад

      Первый вшивый пошел...

      2
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      Рейтинг: +34717

      VVM1964 1 час назад

      - 1

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