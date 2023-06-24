Вендел не вернется в «Зенит» до стабилизации ситуации в России

Полузащитник «Зенита» Вендел пока не готов возвращаться в клуб. Ему нужна стабилизация ситуации внутри России.
«Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», – сказал агент Вендела Чезаре Барбьери.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»