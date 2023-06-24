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  • Вендел не вернется в «Зенит» до стабилизации ситуации в России

Вендел не вернется в «Зенит» до стабилизации ситуации в России

24 июня 2023, 20:25
25

Полузащитник «Зенита» Вендел пока не готов возвращаться в клуб. Ему нужна стабилизация ситуации внутри России.

«Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», – сказал агент Вендела Чезаре Барбьери.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел
Комментарии (25)
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VVM1964
1687628454
- 1
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Barmaleushka
1687631227
Не повезло ему поучаствовать в братской поножовщине у себя на родине , а следовательно "патриотическими" чуйствами к России он не прикипел .
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Zenit2312
1687632159
Я думаю не велика потеря . Найдём других .Бразильский рынок всегда открыт для нас.
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erybov1965
1687632358
Уже несколько лет мнимые лидеры-легионеры,на самом деле готовы играть только вполсилы,это им хватило для победы в РПЛ.Ну,а на что они способны в Европе,некоторые уже показали.Зато зарплату они готовы получать на 100%.
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BarStep
1687637802
Передайте Барбьери, - ситуация наладилась
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odessakmv
1687641463
штрафик бибизяну выписать на пару лямов евро
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Artemka444
1687672282
Да везде стреляют по стране, взрывают убивают!!! Такую чушь придумают чтоб не ехать!!!
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vladik12
1687688798
Переведем на русский: "Нужно накинуть бабла бразилу".
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Zenit2312
1688245512
Вендел исчерпал своё. Нужны новые игроки и побольше бразильцев. Зениту не нужны такие игроки
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Zenit2312
1688246051
Не вернётся и хорошо . В нашей Питерской школе мы таких пачками будем делать.А если Владимир Владимирович прикажит мы попробуем и ночью работать!!!!!
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