Вендел не вернется в «Зенит» до стабилизации ситуации в России

Полузащитник «Зенита» Вендел пока не готов возвращаться в клуб. Ему нужна стабилизация ситуации внутри России.

«Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», – сказал агент Вендела Чезаре Барбьери.