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    Семин: «Хвича еще не все карты раскрыл»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о потенциале вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «Все достижения Кварацхелии в прошедшем сезоне закономерны, он это все заслужил своим трудом. Хвича – огромный талант и настоящий профессионал. Просто так лучшим игроком сезона Серии А не становятся.

    Он провел отличный сезон в команде, которая завоевала чемпионство. Конечно, ему будет трудно и дальше показывать стабильный результат, потому что в таком возрасте очень часто бывают спады.

    Будет тяжело, но Хвича способен на очень многое, он еще не все карты раскрыл. Уверен, он не будет опускаться ниже своего уровня. Будем надеяться, что в следующем сезоне он выступит еще ярче», – сказал Семин.

    • 22-летний Хвича перешел в «Наполи» год назад.
    • Он забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах прошедшего сезона.
    • Его признали лучшим футболистом минувшего розыгрыша Серии А.

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    Источник: «РБ Спорт»

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