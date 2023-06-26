Захарян оценил перспективы «Динамо» побороться за чемпионство в следующем сезоне

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил, будет ли его команда претендовать на победу в РПЛ-2023/24.
«Сможет ли Динамо бороться за чемпионство? Наша задача – прежде всего улучшить результаты и качество игры по сравнению с прошлым сезоном.
Естественно, хочется занять место как можно выше», – сказал Захарян.
- В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» финишировало на 9-м месте.
- Команду возглавил Марцел Личка, перешедший из «Оренбурга».
- Захарян забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
Источник: «Чемпионат»