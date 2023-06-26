Захарян оценил перспективы «Динамо» побороться за чемпионство в следующем сезоне

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил, будет ли его команда претендовать на победу в РПЛ-2023/24.

«Сможет ли Динамо бороться за чемпионство? Наша задача – прежде всего улучшить результаты и качество игры по сравнению с прошлым сезоном.

Естественно, хочется занять место как можно выше», – сказал Захарян.