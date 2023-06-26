Гюндоган трогательно попрощался с «Манчестер Сити»

Ну, синие - это Челси. А вот МС - голубые же
Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала прощальную речь Илкая Гюндогана.
«Быть частью «Манчестер Сити» на протяжении семи лет – это честь и удовольствие для меня. Манчестер стал моим домом, и в «Сити» я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи.
Мне повезло пережить так много незабываемых моментов, а капитанство в этом особом сезоне – величайший опыт в моей карьере.
В первую очередь я хотел бы поблагодарить Пепа [Гвардиолу]. Возможность так долго играть под его руководством и учиться у него – это то, чего я никогда не забуду.
Также я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде – и нынешних, и предыдущих. Они сыграли совершенно особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким невероятным.
И, конечно, я хочу поблагодарить невероятных фанатов «Ман Сити». Они поддерживали меня с момента перехода, и я многим обязан им за эту поддержку.
Этот клуб помог мне осуществить все мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность. Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий», – сказал Гюндоган.
- Гюндоган забил 60 голов и сделал 40 ассистов в 304 матчах.
- В прошедшем сезоне он в качестве капитана выиграл с командой требл.
- Немецкий хавбек перешел в «Барселону» на правах свободного агента.