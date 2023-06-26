Гюндоган трогательно попрощался с «Манчестер Сити»

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала прощальную речь Илкая Гюндогана.

«Быть частью «Манчестер Сити» на протяжении семи лет – это честь и удовольствие для меня. Манчестер стал моим домом, и в «Сити» я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи.

Мне повезло пережить так много незабываемых моментов, а капитанство в этом особом сезоне – величайший опыт в моей карьере.

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Пепа [Гвардиолу]. Возможность так долго играть под его руководством и учиться у него – это то, чего я никогда не забуду.

Также я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде – и нынешних, и предыдущих. Они сыграли совершенно особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким невероятным.

И, конечно, я хочу поблагодарить невероятных фанатов «Ман Сити». Они поддерживали меня с момента перехода, и я многим обязан им за эту поддержку.

Этот клуб помог мне осуществить все мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность. Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий», – сказал Гюндоган.