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    Гюндоган трогательно попрощался с «Манчестер Сити»

    Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала прощальную речь Илкая Гюндогана.

    «Быть частью «Манчестер Сити» на протяжении семи лет – это честь и удовольствие для меня. Манчестер стал моим домом, и в «Сити» я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи.

    Мне повезло пережить так много незабываемых моментов, а капитанство в этом особом сезоне – величайший опыт в моей карьере.

    В первую очередь я хотел бы поблагодарить Пепа [Гвардиолу]. Возможность так долго играть под его руководством и учиться у него – это то, чего я никогда не забуду.

    Также я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде – и нынешних, и предыдущих. Они сыграли совершенно особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким невероятным.

    И, конечно, я хочу поблагодарить невероятных фанатов «Ман Сити». Они поддерживали меня с момента перехода, и я многим обязан им за эту поддержку.

    Этот клуб помог мне осуществить все мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность. Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий», – сказал Гюндоган.

    • Гюндоган забил 60 голов и сделал 40 ассистов в 304 матчах.
    • В прошедшем сезоне он в качестве капитана выиграл с командой требл.
    • Немецкий хавбек перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

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    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1062

      mig28 1 час назад

      Ну, синие - это Челси. А вот МС - голубые же

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