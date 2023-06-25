Месси оформил хет-трик в день рождения

Нападающий Лионель Месси поучаствовал в прощальном матче бывшего игрока сборной Аргентины Макси Родригеса. Встретились сборная Аргентина (бывшие и нынешние футболисты) и «Ньюэллс Олд Бойз», который воспитал Родригеса.
Победа осталась за «Ньюэллс» – 7:5. У проигравшей сборной Аргентины хет-трик оформил Месси. В день матча Лео исполнилось 36 лет.
- 42-летний Родригес завершил карьеру полтора года назад.
- Он выступал за «Атлетико», «Ливерпуль».
- Месси выступает за американский «Интер».
Источник: «Бомбардир»