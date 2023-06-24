Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Ростова» сделал заявление в связи с событиями в России

Президент «Ростова» сделал заявление в связи с событиями в России

24 июня 2023, 14:30
2

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к людям на фоне происходящего в России.

«Уважаемые соотечественники, ростовчане и жители области!

В наше время важно помнить, что мы все – один народ. Вместе мы уже проходили через многое и только вместе сможем преодолеть еще больше.

Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего Президента и дать мощный отпор врагам нашего Отечества!

Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом! Будьте благоразумны, не допустите кровопролития и разрушения на нашей российской земле.

Нам надо думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем – о наших детях и внуках.

Отдельно хочу обратиться к ростовчанам: не поддавайтесь панике. Самое главное сейчас – это сохранять спокойствие и не совершать необдуманных действий», – говорится в заявлении Арутюнянца.

  • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
  • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Еще по теме:
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали 11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом» 1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3) 18
Источник: телеграм-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1687607514
Комментов нет??? Или их подчищают....
Ответить
Главные новости
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
2
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
7
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
1
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
3
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
5
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
16
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
14
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
27
Все новости
Все новости
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
2
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
1
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
1
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
5
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
16
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
14
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
27
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
10
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
9
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
4
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+