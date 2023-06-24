Президент «Ростова» сделал заявление в связи с событиями в России

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к людям на фоне происходящего в России.

«Уважаемые соотечественники, ростовчане и жители области!

В наше время важно помнить, что мы все – один народ. Вместе мы уже проходили через многое и только вместе сможем преодолеть еще больше.

Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего Президента и дать мощный отпор врагам нашего Отечества!

Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом! Будьте благоразумны, не допустите кровопролития и разрушения на нашей российской земле.

Нам надо думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем – о наших детях и внуках.

Отдельно хочу обратиться к ростовчанам: не поддавайтесь панике. Самое главное сейчас – это сохранять спокойствие и не совершать необдуманных действий», – говорится в заявлении Арутюнянца.