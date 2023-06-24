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    • Президент «Ростова» сделал заявление в связи с событиями в России

    Президент «Ростова» сделал заявление в связи с событиями в России

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к людям на фоне происходящего в России.

    «Уважаемые соотечественники, ростовчане и жители области!

    В наше время важно помнить, что мы все – один народ. Вместе мы уже проходили через многое и только вместе сможем преодолеть еще больше.

    Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего Президента и дать мощный отпор врагам нашего Отечества!

    Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом! Будьте благоразумны, не допустите кровопролития и разрушения на нашей российской земле.

    Нам надо думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем – о наших детях и внуках.

    Отдельно хочу обратиться к ростовчанам: не поддавайтесь панике. Самое главное сейчас – это сохранять спокойствие и не совершать необдуманных действий», – говорится в заявлении Арутюнянца.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68258

      portero 22 минуты назад

      Комментов нет??? Или их подчищают....

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