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    Сперцян женился перед возможным трансфером в Европу

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян официально вступил в брак.

    Его избранница – Алина Карапетян, родственница экс-игрока «Сочи» и «Тамбова» Александра Карапетяна.

    Свадьба проходит в Пятигорске. Клуб поздравил армянского хавбека с бракосочетанием.

    • В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • На него претендуют несколько европейских клубов, в том числе действующий победитель ЛЧ «Манчестер Сити».
    • Фаворитом в гонке за футболистом считается «Аякс».

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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