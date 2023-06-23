Сперцян женился перед возможным трансфером в Европу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян официально вступил в брак.
Его избранница – Алина Карапетян, родственница экс-игрока «Сочи» и «Тамбова» Александра Карапетяна.
Свадьба проходит в Пятигорске. Клуб поздравил армянского хавбека с бракосочетанием.
- В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- На него претендуют несколько европейских клубов, в том числе действующий победитель ЛЧ «Манчестер Сити».
- Фаворитом в гонке за футболистом считается «Аякс».
Источник: телеграм-канал «Краснодара»