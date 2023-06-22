Алаев: «Слова делегатов ФИФА и УЕФА воодушевляют. Они все заверяют, прежде чем сказать»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал заявления представителей ФИФА и УЕФА об отстранении российских команды от международных турниров.

Советник президента УЕФА Йозеф Клемент на конференции РФС заявил, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене.

«Честно говоря, немного опоздал, потому что был на встрече. Поэтому не знаю деталей, о чeм говорилось. Если Максима Львовича это воодушевило, значит, представители ФИФА и УЕФА сказали правильные вещи.

Давно знаю обоих – они профессионалы и переживают в том числе за ситуацию с РФС. Если делегаты ФИФА и УЕФА сказали те вещи, которые нас воодушевляют, значит, это определeнный сигнал.

Меня это не может не радовать. Они каждое своe слово заверяют, прежде чем сказать в публичной плоскости», – сказал Алаев.