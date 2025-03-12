Дзюба – о вызове в сборную России: «Это было бы красиво»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что хотел бы получить вызов в сборную России, чтобы провести прощальные игры в национальной команде.

– Что нужно сделать, чтобы вы получили вызов в сборную?

– Это вопрос к Карпину. В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 лет или нет. Многие люди говорили, что мне немного осталось, что они хотели бы увидеть мои прощальные игры за сборную. Это было бы красиво, но остальное не мое дело.