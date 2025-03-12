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Дзюба – о вызове в сборную России: «Это было бы красиво»

Сегодня, 18:26
2

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что хотел бы получить вызов в сборную России, чтобы провести прощальные игры в национальной команде.

– Что нужно сделать, чтобы вы получили вызов в сборную?

– Это вопрос к Карпину. В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 лет или нет. Многие люди говорили, что мне немного осталось, что они хотели бы увидеть мои прощальные игры за сборную. Это было бы красиво, но остальное не мое дело.

  • Сегодня Дзюба забил гол «Спартаку» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Московский клуб одержал победу со счетом 3:2.
  • Это был 235-й гол в карьере форварда.
  • 9 марта Дзюба установил рекорд по количеству голов среди российских футболистов, опередив по числу забитых мячей Александра Кержакова.
  • 36-летний форвард не играл за сборную России с лета 2021 года, когда национальную команду после Евро-2020 возглавил Валерий Карпин.
  • Национальная команда проведет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией 19 и 25 марта соответственно.
  • Дзюба делит с Кержаковым рекорд по количеству забитых мячей за сборную России – по 30.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Россия Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1741793907
Никто не спорит , что рекорд впечатляет! Но, он игрок уровня Акронов,Шинника и сб России. Игра на него или на кого то одного-это убожество
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