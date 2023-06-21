Мележиков поставил себе оценку за работу в «Спартаке»

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги сезона для московского клуба.

Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.

Его сменил Олег Малышев.

«Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Работа клуба, моя работа оценена положительно. Олег не новый человек в Спартаке. Он в течение года курировал определенные направления.

Команда заняла третье место. Моя оценка – результат удовлетворительный, но не радующий, были возможности стать повыше. Олег начинает работать с сегодняшнего дня», – сказал Мележиков.