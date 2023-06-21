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    Мележиков поставил себе оценку за работу в «Спартаке»

    Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги сезона для московского клуба.

    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • Его сменил Олег Малышев.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

    «Работа клуба, моя работа оценена положительно. Олег не новый человек в Спартаке. Он в течение года курировал определенные направления.

    Команда заняла третье место. Моя оценка – результат удовлетворительный, но не радующий, были возможности стать повыше. Олег начинает работать с сегодняшнего дня», – сказал Мележиков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2601

      alefreddy 1 час назад

      скромно но результат не очень

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