Мележиков поставил себе оценку за работу в «Спартаке»

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги сезона для московского клуба.
- Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
- Его сменил Олег Малышев.
- «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.
«Работа клуба, моя работа оценена положительно. Олег не новый человек в Спартаке. Он в течение года курировал определенные направления.
Команда заняла третье место. Моя оценка – результат удовлетворительный, но не радующий, были возможности стать повыше. Олег начинает работать с сегодняшнего дня», – сказал Мележиков.
Источник: «РБ Спорт»