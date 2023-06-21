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    • Новый гендиректор «Спартака»: «Я никогда не работал в футбольных клубах»

    Новый гендиректор «Спартака»: «Я никогда не работал в футбольных клубах»

    Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о сфере своей деятельности.

    «Только результат покажет, справляюсь ли я. Я никогда не работал в футбольных клубах на должностях. Проработал в консалтинге много лет, начинал в сфере корпоративных финансов, специализировался на индустрии развлечений», – сказал Малышев.

    • Малышев сменил Евгения Мележикова.
    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2937

      ПалкоВводецъ (returned) 4 минуты назад

      Аккурат для хряков из сферы развлечений. Кто болеет за срамтак, тот в цирке не смеётся. гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +18

      prostotak2023 9 минут назад

      клоунаду устроить может и корпоративы))) ыыыыыыыыыыы

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      Рейтинг: +33971

      oyabun 17 минут назад

      "..Я никогда не работал в футбольных клубах..". Не стоит беспокоиться, уважаемый Олег Малышев. В Спартаке на этой и куче подобных должностей никто и не работает. Люди просто осваивают финансирование. Просто радуйтесь - теперь настала ваша очередь.

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      Рейтинг: +162

      erybov1965 40 минут назад

      Радует то,что не обещает "золотых гор".

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