Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о сфере своей деятельности.

«Только результат покажет, справляюсь ли я. Я никогда не работал в футбольных клубах на должностях. Проработал в консалтинге много лет, начинал в сфере корпоративных финансов, специализировался на индустрии развлечений», – сказал Малышев.