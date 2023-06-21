Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о сфере своей деятельности.
«Только результат покажет, справляюсь ли я. Я никогда не работал в футбольных клубах на должностях. Проработал в консалтинге много лет, начинал в сфере корпоративных финансов, специализировался на индустрии развлечений», – сказал Малышев.
- Малышев сменил Евгения Мележикова.
- Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
- «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова