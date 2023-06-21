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    Мележиков объяснил уход с поста гендиректора «Спартака»

    Евгений Мележиков прокомментировал уход с поста генерального директора «Спартака».

    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • Его сменил Олег Малышев.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

    «Это не демарш с моей стороны. Это совместное решение в поисках путей развития клуба. Руковожу клубом с ноября 2020 годы, был сложный период. Мы клуб удержали, он показал достойные результаты. Но нужно дать новый импульс.

    Я привык некие вещи цементировать вокруг себя, могу что-то не видеть. Рассчитываю, что Олег Малышев обеспечит движение вперед. Хочу пожелать успехов.

    Сдаю пост спокойно, с уважением. Хотел бы поблагодарить основного акционера, главу совета директоров», – сказал Мележиков.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101785

      zigbert 54 минуты назад

      Вполне адекватный ответ. В отличии от Газизова ушел скромно, без скандала.

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