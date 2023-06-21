Мележиков объяснил уход с поста гендиректора «Спартака»

Евгений Мележиков прокомментировал уход с поста генерального директора «Спартака».

Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.

Его сменил Олег Малышев.

«Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Это не демарш с моей стороны. Это совместное решение в поисках путей развития клуба. Руковожу клубом с ноября 2020 годы, был сложный период. Мы клуб удержали, он показал достойные результаты. Но нужно дать новый импульс.

Я привык некие вещи цементировать вокруг себя, могу что-то не видеть. Рассчитываю, что Олег Малышев обеспечит движение вперед. Хочу пожелать успехов.

Сдаю пост спокойно, с уважением. Хотел бы поблагодарить основного акционера, главу совета директоров», – сказал Мележиков.