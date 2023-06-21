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Мележиков объяснил уход с поста гендиректора «Спартака»

21 июня 2023, 14:10
2

Евгений Мележиков прокомментировал уход с поста генерального директора «Спартака».

  • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
  • Его сменил Олег Малышев.
  • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Это не демарш с моей стороны. Это совместное решение в поисках путей развития клуба. Руковожу клубом с ноября 2020 годы, был сложный период. Мы клуб удержали, он показал достойные результаты. Но нужно дать новый импульс.

Я привык некие вещи цементировать вокруг себя, могу что-то не видеть. Рассчитываю, что Олег Малышев обеспечит движение вперед. Хочу пожелать успехов.

Сдаю пост спокойно, с уважением. Хотел бы поблагодарить основного акционера, главу совета директоров», – сказал Мележиков.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (2)
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zigbert
1687347322
Вполне адекватный ответ. В отличии от Газизова ушел скромно, без скандала.
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NewLife
1687356428
По-человечески.
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