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    • Гурцкая рассказал, кто виноват в проблемах «Спартака»: «Это не Федун»

    Гурцкая рассказал, кто виноват в проблемах «Спартака»: «Это не Федун»

    Агент Тимур Гурцкая прокомментировал увольнение Евгения Мележикова с поста генерального директора «Спартака».

    • Его сменил Олег Малышев.
    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

    «Отказываюсь это понимать. Это показывает, что не Федун был всему проблемой в «Спартаке».

    По всей видимости, вот так работает «Лукойл» и фамилия, которая стоит на вершине, не поменяет суть вопроса. Видимо, такова система принятия решений, ее невозможно объяснить», – сказал Гурцкая.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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