Гурцкая рассказал, кто виноват в проблемах «Спартака»: «Это не Федун»

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал увольнение Евгения Мележикова с поста генерального директора «Спартака».

Его сменил Олег Малышев.

Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.

«Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Отказываюсь это понимать. Это показывает, что не Федун был всему проблемой в «Спартаке».

По всей видимости, вот так работает «Лукойл» и фамилия, которая стоит на вершине, не поменяет суть вопроса. Видимо, такова система принятия решений, ее невозможно объяснить», – сказал Гурцкая.