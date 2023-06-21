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    • Грилиш оценил свое состояние после трехдневного алкомарафона

    Грилиш оценил свое состояние после трехдневного алкомарафона

    Полузащитник «Ман Сити» Джек Грилиш отреагировал на критику из-за бурного празднования требла.

    • Грилиш и футболисты «Ман Сити» отмечали требл, употребляя алкоголь.
    • После вечеринки на Ибице Грилиша выводили из отеля под руки.

    «Прошлые выходные были лучшими в моей жизни. Я был на высоте.

    Чувствую себя хорошо. Я тренировался в среду, четверг и чувствовал себя хорошо. Очевидно, в субботу и воскресенье я чувствовал себя так же.

    Меня не беспокоит критика из-за бурного празднования. Я сделал то, что случается раз в жизни. В последний раз это было, когда «Манчестер Юнайтед» сделал требл. Прошла целая вечность. Так почему бы не отпраздновать так? Я был не один – гуляла вся команда.

    Мы хорошо провели время в субботу, воскресенье, понедельник. Это были лучшие выходные в моей жизни», – сказал Грилиш.

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    Источник: TalkSPORT

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