Грилиш оценил свое состояние после трехдневного алкомарафона

Полузащитник «Ман Сити» Джек Грилиш отреагировал на критику из-за бурного празднования требла.

Грилиш и футболисты «Ман Сити» отмечали требл, употребляя алкоголь.

После вечеринки на Ибице Грилиша выводили из отеля под руки.

«Прошлые выходные были лучшими в моей жизни. Я был на высоте.

Чувствую себя хорошо. Я тренировался в среду, четверг и чувствовал себя хорошо. Очевидно, в субботу и воскресенье я чувствовал себя так же.

Меня не беспокоит критика из-за бурного празднования. Я сделал то, что случается раз в жизни. В последний раз это было, когда «Манчестер Юнайтед» сделал требл. Прошла целая вечность. Так почему бы не отпраздновать так? Я был не один – гуляла вся команда.

Мы хорошо провели время в субботу, воскресенье, понедельник. Это были лучшие выходные в моей жизни», – сказал Грилиш.