Костомаров не может социализироваться: он психически неустойчив, случаются нервные срывы

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
«Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить – это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель.
В отдельной палате с ним работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он еще не может социализироваться в обществе», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Sport24