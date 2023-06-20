Костомаров не может социализироваться: он психически неустойчив, случаются нервные срывы

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить – это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель.

В отдельной палате с ним работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он еще не может социализироваться в обществе», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.