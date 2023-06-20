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    • Костомаров не может социализироваться: он психически неустойчив, случаются нервные срывы

    Костомаров не может социализироваться: он психически неустойчив, случаются нервные срывы

    Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

    «Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить – это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель.

    В отдельной палате с ним работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он еще не может социализироваться в обществе», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15188

      Алексей З 3 часа назад

      Оставьте его в покое , хоть здесь.
      Парень столько пережил , что о психическом состоянии говорить неуместно.

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