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    • Широков: «Когда Россия победит в СВО, мы должны диктовать свои условия международным организациям»

    Широков: «Когда Россия победит в СВО, мы должны диктовать свои условия международным организациям»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков считает, что не следует бояться санкций, принимая в российские лиги клубы из новых регионов.

    «Не представляю, чтобы крымские клубы, а впоследствии клубы из Луганска и Донецка играли в полулюбительской лиге. У них богатые традиции, болельщикам футбол нужен.

    То, что санкции будут, очевидно – в какой бы лиге России ни играли клубы из этих регионов. Если за любой чих нас наказывают, то не надо сказки рассказывать о том, что за включение клубов из Крыма, Донецка и Луганска в полулюбительскую лигу нас не ждут санкции.

    Рано или поздно эти клубы поднимутся выше, никто не говорит, что они будут играть только во Второй лиге. Если клубы Крыма выиграют турнир во Второй лиге, их будут сдерживать?

    В моем понимании, когда из СВО Россия выйдет победителем, мы должны диктовать свои условия международным организациям. И вопрос только в том, насколько быстро мы закончим СВО», – сказал Широков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.06.2023 21:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15173

      Алексей З 13 минут назад

      Вот мразь !!!
      Этот "чих" уже унёс не одну тысячу жизней. Посмотри сволочь во что города превращаются в соседней стране, экологическая катастрофа.
      Тебя бы на передовую , чтобы с автоматом в руках реализовывал свои хотелки.
      Ты урод лозунги кидаешь , а каждый день пацаны не за Х погибают...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +602

      eugen-han 59 минут назад

      Молодец, хорошо сказал.
      Полностью согласен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      врете вы все 1 час назад

      То что Широков идиот многие знали.Но что до такой степени ИДИОТ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18201

      Barmaleushka > врете вы все 53 минуты назад

      Гавнила , ты сегодня на износ "работаешь". премию посулили ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15173

      Алексей З > врете вы все 12 минут назад

      Он просто УБЛЮДОК

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      Рейтинг: +87

      врете вы все > Алексей З 11 минут назад

      Это точно.

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      Рейтинг: +513

      АлексМак 1 час назад

      Именно так, и никак иначе

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