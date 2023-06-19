Широков: «Когда Россия победит в СВО, мы должны диктовать свои условия международным организациям»

Экс-капитан сборной России Роман Широков считает, что не следует бояться санкций, принимая в российские лиги клубы из новых регионов.

«Не представляю, чтобы крымские клубы, а впоследствии клубы из Луганска и Донецка играли в полулюбительской лиге. У них богатые традиции, болельщикам футбол нужен.

То, что санкции будут, очевидно – в какой бы лиге России ни играли клубы из этих регионов. Если за любой чих нас наказывают, то не надо сказки рассказывать о том, что за включение клубов из Крыма, Донецка и Луганска в полулюбительскую лигу нас не ждут санкции.

Рано или поздно эти клубы поднимутся выше, никто не говорит, что они будут играть только во Второй лиге. Если клубы Крыма выиграют турнир во Второй лиге, их будут сдерживать?

В моем понимании, когда из СВО Россия выйдет победителем, мы должны диктовать свои условия международным организациям. И вопрос только в том, насколько быстро мы закончим СВО», – сказал Широков.