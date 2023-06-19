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    Губерниев прокомментировал приговор Промеса

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о ситуации с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «За «Спартак» болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов как на пример для подражания. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде.

    Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий.

    Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», – считает Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3579

      aaaaahhhh 6 минут назад

      ну если учесть что Спартак клуб который находится в России а президентом страны является В.В. Путин то можно сказать что это наш президент укрывает Промеса, Вопрос. Губень что ты имеешь против нашего Гаранта???

      1
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      Рейтинг: +2863

      ПалкоВводецъ (returned) 6 минут назад

      И это ещё не закончилось дело с наркотиками преступника Свинси Промяса! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2439

      Красногвардейчик 11 минут назад

      Не люблю Губера, но сейчас не поспоришь, если не расторгнут контракт, то зашкварятся

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      Рейтинг: +2128

      OldenVad 15 минут назад

      По мне так главное, что бы Российские законы солюдал!

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      Рейтинг: +599

      eugen-han 1 час назад

      Европейским судам ни то, что нет веры, но им даже доверять уже нельзя, потому что они себя дискредитировали уже давно по принципу highly likely в отношении России и тем, кто так или иначе связан с нею.

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      Рейтинг: +1459

      Taps 1 час назад

      Нег@ра на нары к Кокорину !

      2
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