Губерниев прокомментировал приговор Промеса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о ситуации с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«За «Спартак» болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов как на пример для подражания. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде.
Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий.
Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», – считает Губерниев.
Источник: Sport24