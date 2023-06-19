Губерниев прокомментировал приговор Промеса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о ситуации с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«За «Спартак» болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов как на пример для подражания. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде.

Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий.

Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», – считает Губерниев.