Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Самедов ответил, когда российский футбол начал деградировать

    Самедов ответил, когда российский футбол начал деградировать

    Селекционер «Факела» Александр Самедов считает, что отечественный футбол деградирует.

    – Два нарратива, который нам усиленно вбивают в головы – РПЛ деградирует и молодым, если хотят прогрессировать, надо уезжать. Ваше мнение?

    – Если игроки будут уезжать в Европу, я смотрю на это положительно. Но чтобы прогрессировать, надо, понятно, ехать в сильный чемпионат.

    – Есть ли деградация?

    – Да, уже давно. Началось с 17-18 года – уровень россиян, легионеров с 10-й по 14-й годы был очень высок, лига была в топе.

    – Что нам делать?

    – В нынешнем вакууме мы не можем приглашать сильных легионеров, молодежь в этом вакууме не прибавляет. Надо обращать внимание на молодежь, на школы, терпеть и делать чемпионат конкурентным. Хотелось бы, чтобы в РПЛ было больше команд с хорошей внутренней атмосферой – чтобы было, как в Воронеже. Есть прекрасный город Волгоград, жалко, что там нет команды РПЛ. А есть команды, не будем показывать пальцем, которые в +35 играют в манеже. Хочу, чтобы такие города, как Воронеж, Калининград, Волгоград, где футбол любят, играли в РПЛ – там, где зрители на трибунах, где хорошая картинка для ТВ. Чемпионат будет рентабельным.

    – Что сделать клубам РПЛ, чтобы скинуть «Зенит»?

    – Они хороши и объективно сильнее, это факт – хорошие легионеры, русские игроки. Если останутся обойма основная, тяжело будет что-то сделать.

    • Самедов завершил карьеру в 2020 году.
    • Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Локомотив».
    • Самедов – участник домашнего ЧМ-2018.

    Новости по теме
    Чернышов объяснил, почему Мостового не берут работать тренером
    Корнеев раскрыл «особую» установку Саенко на матч Евро-2008 против Нидерландов
    Кержаков провел первую тренировку в сербском «Спартаке»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 