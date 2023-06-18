Самедов ответил, когда российский футбол начал деградировать

Селекционер «Факела» Александр Самедов считает, что отечественный футбол деградирует.
– Два нарратива, который нам усиленно вбивают в головы – РПЛ деградирует и молодым, если хотят прогрессировать, надо уезжать. Ваше мнение?
– Если игроки будут уезжать в Европу, я смотрю на это положительно. Но чтобы прогрессировать, надо, понятно, ехать в сильный чемпионат.
– Есть ли деградация?
– Да, уже давно. Началось с 17-18 года – уровень россиян, легионеров с 10-й по 14-й годы был очень высок, лига была в топе.
– Что нам делать?
– В нынешнем вакууме мы не можем приглашать сильных легионеров, молодежь в этом вакууме не прибавляет. Надо обращать внимание на молодежь, на школы, терпеть и делать чемпионат конкурентным. Хотелось бы, чтобы в РПЛ было больше команд с хорошей внутренней атмосферой – чтобы было, как в Воронеже. Есть прекрасный город Волгоград, жалко, что там нет команды РПЛ. А есть команды, не будем показывать пальцем, которые в +35 играют в манеже. Хочу, чтобы такие города, как Воронеж, Калининград, Волгоград, где футбол любят, играли в РПЛ – там, где зрители на трибунах, где хорошая картинка для ТВ. Чемпионат будет рентабельным.
– Что сделать клубам РПЛ, чтобы скинуть «Зенит»?
– Они хороши и объективно сильнее, это факт – хорошие легионеры, русские игроки. Если останутся обойма основная, тяжело будет что-то сделать.
- Самедов завершил карьеру в 2020 году.
- Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Локомотив».
- Самедов – участник домашнего ЧМ-2018.