Самедов ответил, когда российский футбол начал деградировать

Селекционер «Факела» Александр Самедов считает, что отечественный футбол деградирует.

– Два нарратива, который нам усиленно вбивают в головы – РПЛ деградирует и молодым, если хотят прогрессировать, надо уезжать. Ваше мнение?

– Если игроки будут уезжать в Европу, я смотрю на это положительно. Но чтобы прогрессировать, надо, понятно, ехать в сильный чемпионат.

– Есть ли деградация?

– Да, уже давно. Началось с 17-18 года – уровень россиян, легионеров с 10-й по 14-й годы был очень высок, лига была в топе.

– Что нам делать?

– В нынешнем вакууме мы не можем приглашать сильных легионеров, молодежь в этом вакууме не прибавляет. Надо обращать внимание на молодежь, на школы, терпеть и делать чемпионат конкурентным. Хотелось бы, чтобы в РПЛ было больше команд с хорошей внутренней атмосферой – чтобы было, как в Воронеже. Есть прекрасный город Волгоград, жалко, что там нет команды РПЛ. А есть команды, не будем показывать пальцем, которые в +35 играют в манеже. Хочу, чтобы такие города, как Воронеж, Калининград, Волгоград, где футбол любят, играли в РПЛ – там, где зрители на трибунах, где хорошая картинка для ТВ. Чемпионат будет рентабельным.

– Что сделать клубам РПЛ, чтобы скинуть «Зенит»?

– Они хороши и объективно сильнее, это факт – хорошие легионеры, русские игроки. Если останутся обойма основная, тяжело будет что-то сделать.