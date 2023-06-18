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    • Кавазашвили: «Пусть больной Зинченко пропадет к чертовой матери»

    Кавазашвили: «Пусть больной Зинченко пропадет к чертовой матери»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал антироссийские высказывания футболиста сборной Украины Александра Зинченко.

    «Знаете, есть такая поговорка: «На больных людей не обижаются». Их надо просто лечить. Если ему не хочется пожать руку кому-то, то ради бога. Ее ему никто из россиян не протянет и даже не будет упрашивать его об этом. Да пусть он пропадет к чертовой матери. Кому он нужен, кто он такой? Подумаешь, сыграл несколько матчей в зарубежных клубах.

    Я считаю, что таких людей вообще не надо замечать. И о них даже говорить не стоит, чтобы не муссировать его фамилию и не давать возможности нашим противникам ее бравировать», – сказал Кавазашвили.

    • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
    • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».
    • Год назад Зинченко сменил «Сити» на «Арсенал».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -7

      Спартак_не_умеет_играть 21 минуту назад

      Бомбардир, это пиар менеджер Зинченко.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +14673

      playsh 49 минут назад

      Зинченко,коли тебе бог ума не дал,коли тебе заняться нечем - чихни в пепельницу...

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