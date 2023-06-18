Кавазашвили: «Пусть больной Зинченко пропадет к чертовой матери»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал антироссийские высказывания футболиста сборной Украины Александра Зинченко.

«Знаете, есть такая поговорка: «На больных людей не обижаются». Их надо просто лечить. Если ему не хочется пожать руку кому-то, то ради бога. Ее ему никто из россиян не протянет и даже не будет упрашивать его об этом. Да пусть он пропадет к чертовой матери. Кому он нужен, кто он такой? Подумаешь, сыграл несколько матчей в зарубежных клубах.

Я считаю, что таких людей вообще не надо замечать. И о них даже говорить не стоит, чтобы не муссировать его фамилию и не давать возможности нашим противникам ее бравировать», – сказал Кавазашвили.

Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.

Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

Год назад Зинченко сменил «Сити» на «Арсенал».

Успейте забрать специальный бонус в 17000₽ для новых клиентов!