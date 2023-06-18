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  • Кавазашвили: «Пусть больной Зинченко пропадет к чертовой матери»

Кавазашвили: «Пусть больной Зинченко пропадет к чертовой матери»

18 июня 2023, 14:44
4

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал антироссийские высказывания футболиста сборной Украины Александра Зинченко.

«Знаете, есть такая поговорка: «На больных людей не обижаются». Их надо просто лечить. Если ему не хочется пожать руку кому-то, то ради бога. Ее ему никто из россиян не протянет и даже не будет упрашивать его об этом. Да пусть он пропадет к чертовой матери. Кому он нужен, кто он такой? Подумаешь, сыграл несколько матчей в зарубежных клубах.

Я считаю, что таких людей вообще не надо замечать. И о них даже говорить не стоит, чтобы не муссировать его фамилию и не давать возможности нашим противникам ее бравировать», – сказал Кавазашвили.

  • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
  • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».
  • Год назад Зинченко сменил «Сити» на «Арсенал».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Арсенал Зинченко Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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Plyash
1687089751
Зинченко,коли тебе бог ума не дал,коли тебе заняться нечем - чихни в пепельницу...
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koli4ka
1687096051
дедушка анзор, который покрыт столетним мхом, а не пора ли уже в свои 82 года об душе думать а не "юзать" на футбольных сайтах, пахнет плесенью уж больно-больно...
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DOCTOR PENALTY
1687100848
Жму руку Анзор Амберкович! Уфимцам наверное вдвойне неприятно из-за этого говнюка.
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gennadiy
1687112190
Да этот Зинченко просто придурок
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