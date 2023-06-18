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    Медведев: «Дзюба – сильнейший теннисист РПЛ»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от игры в теннис с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

    – Кто в российском футболе самый сильный теннисист?

    – Дзюба.

    – Вы с Артемом реванш успели провести?

    – Пока нет. Он же уезжал в Турцию. Но сейчас, когда вернулся в Москву, найдем друг друга и сыграем.

    – Что делает Дзюбу заметным на корте?

    – Рост и бойцовские качества. Мы же не только играли против друг друга, но и в паре – выиграли.

    – Дополняете друг друга?

    – Да! Оба не любим проигрывать.

    • Дзюба принадлежал «Зениту» в 2015-2022 годах.
    • Игрок в «Локо» с февраля.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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