Медведев: «Дзюба – сильнейший теннисист РПЛ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от игры в теннис с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

– Кто в российском футболе самый сильный теннисист?

– Дзюба.

– Вы с Артемом реванш успели провести?

– Пока нет. Он же уезжал в Турцию. Но сейчас, когда вернулся в Москву, найдем друг друга и сыграем.

– Что делает Дзюбу заметным на корте?

– Рост и бойцовские качества. Мы же не только играли против друг друга, но и в паре – выиграли.

– Дополняете друг друга?

– Да! Оба не любим проигрывать.