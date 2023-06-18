Медведев: «Дзюба – сильнейший теннисист РПЛ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от игры в теннис с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
– Кто в российском футболе самый сильный теннисист?
– Дзюба.
– Вы с Артемом реванш успели провести?
– Пока нет. Он же уезжал в Турцию. Но сейчас, когда вернулся в Москву, найдем друг друга и сыграем.
– Что делает Дзюбу заметным на корте?
– Рост и бойцовские качества. Мы же не только играли против друг друга, но и в паре – выиграли.
– Дополняете друг друга?
– Да! Оба не любим проигрывать.
- Дзюба принадлежал «Зениту» в 2015-2022 годах.
- Игрок в «Локо» с февраля.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»