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    Губернатор оценил работу Карпина в «Ростове»

    Василий Голубев, губернатор Ростовской области, оценил минувший сезон «Ростова».

    «Валерием Карпиным я доволен. Молодыми ребятами, без легионеров создал команду. Несмотря на то, что немного не хватило до медалей и во втором круге немного просели, я считаю, что сезон получился успешным.

    Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон. Еще не все высоты покорены, поэтому с Валерием мы еще поработаем. Тем более ему нравится в Ростове-на-Дону», – сказал Голубев.

    • Ростовчане финишировали 4-ми.
    • Команда в отпуске.
    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

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    Источник: ТАСС

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