Губернатор оценил работу Карпина в «Ростове»

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, оценил минувший сезон «Ростова».

«Валерием Карпиным я доволен. Молодыми ребятами, без легионеров создал команду. Несмотря на то, что немного не хватило до медалей и во втором круге немного просели, я считаю, что сезон получился успешным.

Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон. Еще не все высоты покорены, поэтому с Валерием мы еще поработаем. Тем более ему нравится в Ростове-на-Дону», – сказал Голубев.