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Губернатор оценил работу Карпина в «Ростове»

18 июня 2023, 09:53
3

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, оценил минувший сезон «Ростова».

«Валерием Карпиным я доволен. Молодыми ребятами, без легионеров создал команду. Несмотря на то, что немного не хватило до медалей и во втором круге немного просели, я считаю, что сезон получился успешным.

Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон. Еще не все высоты покорены, поэтому с Валерием мы еще поработаем. Тем более ему нравится в Ростове-на-Дону», – сказал Голубев.

  • Ростовчане финишировали 4-ми.
  • Команда в отпуске.
  • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (3)
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Эном айс
1687078156
"Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон..")) Губеру больше не над чем работать.. " Всё хорошо. Всё -нормалёк." Только с футболом разобраться. _______________ ДДТ " Мне страна ворковала о сыновей любви, вытирая платочком сухие глаза, Сморкаясь в кровавое вымя зари, поминая героические имена, Прикрепляя медаль на дырявую грудь, намечая ударный трудовой путь, В райкомовском рае подливая чаёк: «Все хорошо! Все нормалёк!» "
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zigbert
1687086888
Пусть работает когда есть такое доверие.
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Plyash
1687087058
На самом деле переезды на выездные игры и возврат домой,бесконечные автобусы и ж/д вагоны,это нечто ужасное.Ни качественных тренировок,ни полного отдыха с семьёй,поэтому команда в сезоне подсела,но ребята достойны самых хороших слов. Молодцы,Ростов!!!
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