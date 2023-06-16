Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Зинедин Зидан рассказал, вернется ли он к тренерской работе в ближайшее время.
«Я скучаю по футболу, но физически. Что касается тренерской работы, то время придет. Не знаю когда, но точно придeт», – заявил 50-летний француз.
- Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
- Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
- Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.
Источник: RMC Sport