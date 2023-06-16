Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

    Зинедин Зидан рассказал, вернется ли он к тренерской работе в ближайшее время.

    «Я скучаю по футболу, но физически. Что касается тренерской работы, то время придет. Не знаю когда, но точно придeт», – заявил 50-летний француз.

    • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
    • Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
    • Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.

    Новости по теме
    «ПСЖ» снова предложил Зидану возглавить клуб: тренер дал ответ 1
    Канделаки посоветовала «Аль-Насру» нового тренера вместо Зидана
    «ПСЖ» определил двух приоритетных кандидатов на замену Гальтье: оба тренировали «Реал»
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 